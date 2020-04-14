伺服器散熱需求夯 高力今年資本支出增至6億元 年增5倍

5G 通訊帶動大型資料中心、雲端伺服器等需求成長，廣運 (6125-TW)、聯德 - KY(4912-TW)、高力 (8996-TW) 與健策等廠都積極切入搶市，其中高力預估今年資本支出達 6 億元，較去年大增 5 倍。

高力主管指出，資料中心伺服器受惠 5G、AI 及雲端儲存需求加持，整體規模較 2018 年更大，對熱源處理系統要求加倍，看好今年出貨可望爆發性成長，公司投資增購在桃園的新建廠土地，以利進行產能建置，投資金額 4.98 億元，加上其他資本支出，今年高力資本支出金額將達 6 億元水準。

高力 2018 年切入中國大型資料中心伺服器供應鏈，今年終端客戶提出的需求，是前年 10 倍，雖然目前中國受新冠肺炎疫情影響，但高力主管指出，客戶端系統測試持續進行中，高力因此啟動投資購地建廠計畫，因應長遠的生產規劃。

聯德 - KY 林口土地 1085 坪目前也在建廠中，聯德主管指出，聯德積極以核心技術切入伺服器散熱，完成林口廠後，該類產品將占林口廠產能規劃 50%。

聯德產品生產金屬沖壓製程產品，主要應用資料中心、伺服器、手機及雙輪電動車散熱，比重約 35%，除昆山廠產能，台灣林口廠及菲律賓等海外布局也逐步完成，同時新產能將到位，迎接手機、散熱與伺服器滑軌等新客戶與訂單增加。

健策也因應客戶需求，積極在台灣擴產，大園二廠預計 4 月量產，計畫生產均熱片、水冷散熱模組及 EMC 導線架，由於客戶訂單強勁，目前還在尋找新土地擴大生產基地。