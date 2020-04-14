〈國衛院疫苗〉加速新冠肺炎疫苗開發 台康生、國光生助攻

國衛院開發的新冠肺炎疫苗，本月底前可望有初步結果，預計最快今年進入人體臨床試驗並啟動技轉，而疫苗內所需提升免疫的載體蛋白，由台康生 (6589-TW) 無償提供，未來國衛院疫苗開發順利，台康生將供應載體蛋白，營運將可望受惠。另外國光生 (4142-TW) 也表態，不排除參與技轉。

台康生兩年前開發出載體蛋白 (EG74032)，可誘導 T 細胞產生抗體，強化抗原功效、增加活性，主要應用在感染性疫苗、抗腫瘤疫苗、流行性腦脊髓膜炎等。台康生認為，冠狀病毒膜上的醣蛋白或合成肽抗原，為國內外正尋找的有效疫苗研究方向。

國衛院共有 4 種疫苗開發平台，其中胜肽疫苗技術較成熟，且已有基因序列，是目前研發速度最快的疫苗，而台康生提供的載體蛋白，就是打入胜肽疫苗進行抗體、免疫測試。

台康生的載體蛋白已具 GMP 認證量產規模，依照疫苗所需的量以微毫克計算，台康生目前先提供國衛院 10 毫克試驗，未來疫苗開發完成後，以目前的庫存量，可供應 10 公克。

由於進入動物臨床前，得先建立動物模型進行攻毒試驗，因為病毒進入人體可能會出現發燒等症狀，不過老鼠感染病毒不會出現症狀，因此開發疫苗過程中，必須建立仿造人類的動物模型，該技術由國衛院獨家擁有。

國光生表示，公司已進行前端疫苗開發，後續動物試驗將透過國衛院的動物模型共同合作，同時，針對國衛院的 4 種疫苗技術平台，均送件申請，未來國衛院若要技轉，也不排除參與。