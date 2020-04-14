加入口罩、隔離衣國家隊後 南六跨入生醫產業

已加入口罩國家隊供應鏈的不織布大廠南六 (6504-TW)，正式成立生醫科技中心，將成南六未來 10 年重要發展重心，董事會今 (14) 日並通過公司章程修正案，將醫療產品的開發、生產及銷售納入營業項目，宣布南六跨入發展生技產業的決心。

目前南六以熱風熱壓、水針不織布及其濕紙巾、保養面膜、手術衣及婦嬰衛生產品表層應用為主力，跨入生醫科技後，將以萃取和醫療等醫材產品為開發重點。南六此次企圖跨大步前進腳步，將成明 (15) 日法說重點之一。

全球新冠肺炎疫情緊繃，南六今天修訂公司章程，預計提 5 月 29 日的股東會決議。

南六已公布 3 月營收 6.99 億元，改寫歷史新高，月增率 72.95%，年增 24.42%，南六主管指出，3 月受惠中國市場抗菌濕巾順銷，帶動營收衝高，第 1 季營收 15.68 億元，季減 8.4%，年減 2.44%，法人估單季每股純益約 2 元水準，全年營收衝 75 億元歷史新高。

南六主管指出，3 月手術衣用不織布產能滿載，中國平湖廠復工，高雄燕巢新廠通過日系客戶驗證，第 2 季起開始交貨，預估今年營運可望逐季走高。

政府協助口罩業者建立 60 條口罩生產設備，預計生產數量增至 1500 萬片，南六已完成口罩用前後撥水層及親水層不織布生產線的開發，在台加入口罩用不織布生產供應鏈。

南六主管指出，南六不織布產品原用在嬰兒紙尿布的透氣層、導流層等高加值產品，口罩生產使用的表層撥水層及最內層親水層不織布，南六也有能力生產，因應台灣防疫需求，在不影響原有產品訂單出貨情況下，加入口罩國家隊。