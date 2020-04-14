加速5G垂直場域發展 政府擬擴大減免頻率使用費

台灣自今年第 3 季 5G 即將商轉，垂直場域被視為重要領域，NCC 指出，為促進垂直場域發展，若電信業者有提供相關應用，可望獲取頻率使用費的優惠減免措施，惟商業模式尚不明確，實際優惠幅度與實際時間點，仍有待討論。

NCC 指出，4G 時代主要聚焦在偏鄉基地台的建設，當時只要電信業者的基地台涵蓋率達一定程度，頻率使用費可有 15% 折扣，政策實施後，三大電信業者基地台布建速度非常積極。

NCC 表示，此次 5G 頻譜共釋出 3.5GHz 與 28GHz 頻段，其中看好 28GHz 頻段可提供多元化專網應用，惟商業化不明確，不過 NCC 已開始規劃頻率使用費優惠措施，未來電信業者提供工廠、自駕車、AI 等相關應用場域，並解決場域自建專網等需求，都有機會享有較低頻率使用費。

事實上，電信三雄已開始布局垂直場域，中華電 (2412-TW) 搶進雲林虎尾科技大學建立 5G 企業專網，並與台灣製造業合作進行 5G 智慧巡檢應用；台灣大 (3045-TW) 則與製造業、半導體等合作，導入 5G 基礎建設；遠傳 (4904-TW) 結合結合 5G 及人工智慧，協助紡織廠打造智慧驗布系統，同時也在內湖打造 5G 開放實驗場域。