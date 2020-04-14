新冠疫情未降溫 新興債投資停看聽

新冠肺炎疫情蔓延全球，引發前所未見的危機，也使得新興債資金外流嚴重。法人提醒，未來復甦之路仍將充滿挑戰，雖然歐美新冠疫情可望在未來幾週開始趨緩，但是部分新興國家太晚封城或怕動亂不敢封城，不利於疫情控制，因此投資新興市場債券基金仍需謹慎。

新興市場債券基金 3 月份大失血，總計超過 240 億美元的資金流出，資金外流的規模超越全球金融危機時期，且 3 月份單週外流的資金規模更寫下 120 億美元的歷史新高。

採浮動匯率機制 降低衝擊

先機新興市場本地貨幣債券基金經理人戴瑞琪 (Delphine Arrighi) 指出，此次疫情對經濟活動造成嚴重衝擊，連帶使得新興市場主權債價格全面重挫。其中，大宗商品出口國 / 高收益等級國家的表現顯著落後，特別是原油出口國，因為國際油價自 2 月中旬至今已下跌超過 62%。

全球金融危機過後，投資銀行紛紛縮減資產負債表，戴瑞琪 (Delphine Arrighi) 認為，值此情況下，加上近期資金外流的規模前所未見的龐大，導致市場流動性緊縮、債券供需落差顯著擴大，因此種種技術面因素進一步加深新興市場強勢貨幣債券的跌幅。

另外 ETF 資金外流的壓力很快地擴散到所有指數成份債券，投資人為了套現，拋售的債券評等也越來越高，最終導致體質最脆弱的債券價格從高點到低點下跌超過 60%；即便是評等較高的債券，平均跌幅至少也有 20%。

以本地貨幣債券而言，國際金融協會的統計數字指出，總計有 830 億美元的資金流出新興市場的股市與債市。戴瑞琪 (Delphine Arrighi) 指出，流出新興市場本地貨幣債市的資金規模極大，本地投資人的買盤無法加以彌補，最終導致債券價格全面走跌。

這也迫使各國央行採取前所未見的流動性挹注措施，並願意以貨幣貶值作為代價，為本地貨幣債市挹注流動性。幾乎所有新興國家現已採取浮動匯率機制，吸收衝擊，也確實發揮應有的功用，整體而言，今年以來，本地貨幣與強勢貨幣債券指數分別下跌超過 17% 與 15%。

龐大再融資及偏低外儲 恐成為部分國家經濟破口

對於許多新興國家而言，經濟成長率驟降不只會使得今年經濟活動嚴重衰退，部分國家甚至會直接陷入經濟大蕭條，GDP 負成長的幅度上看 6% 至 8%。此外，那些被拒於資本市場門外、收入大幅下滑、且原本現金流量就吃緊的國家終將面臨債務違約的命運。

尤其前幾次的金融危機早已使得許多新興國家的負債比例，攀升至岌岌可危的水準，戴瑞琪 (Delphine Arrighi) 認為，雖然近年來大多數新興國家都在盡力改善資產負債表，且經常帳收支大多也比以前來得更健全，但是龐大的再融資需求以及偏低的外匯儲備將成為這些國家的經濟破口，許多國家恐面臨違約的風險，或是債務難以負荷的地步。

眼前這場疫情危機唯一帶來的益處或許是迫使所有背負龐大外債的國家進行債務重整，藉此改善未來的負債能力。另外的好消息是，國際貨幣基金會與世界銀行已開始正視此次危機的嚴重程度，祭出相關紓困措施，協助解決新興國家的資金需求。

新興本地貨幣債 賣壓仍重

面對經濟成長嚴重衰退的挑戰，各國在採取貨幣刺激政策之後，接著開始推出大規模的財政刺激方案，戴瑞琪 (Delphine Arrighi) 表示，雖然此舉確實是對抗眼前經濟危機的良藥，但是這一服藥並非所有國家都負擔得起。

舉例來說，南非顯然無力祭出財政刺激措施，因為財政赤字的比例已從疫情爆發前的 7% 歷史高點，現在更上一層樓至 10% 至 12% 左右。很明顯地，南非的債務問題已經無可救藥，因此穆迪終於有藉口將南非打入垃圾等級，預估 4 月底前將有 50 億美元的被動式投資策略資金流出南非。

倘若在正常的市場環境下，這些資金外流留下的缺口很容易就會被填補起來，但是眼前的環境一點也不正常，且最快從本週開始發債量就會進一步擴大，屆時將對本地債市帶來進一步的賣壓。儘管南非是最為極端的案例，但是所有國家的發債量都將攀升，而未來殖利率曲線面臨的壓力是高是低，將取決於各國財政體質能否負荷財政刺激措施。

戴瑞琪 (Delphine Arrighi) 認為，以高收益等級的新興國家而言，儘管目前本地利率已回補近期賣壓所造成的半數損失，未來市場亦有機會進一步正常化，但是以曲線趨平策略而言，只青睞巴西、哥倫比亞、與印尼的投資機會。另一方面，在那些央行被迫擴大降息的國家身上，曲線趨陡策略將具備更好的投資價值（南非可能會再降息 100 個基點）。

整體而言，目前新興市場貨幣相對於美元已貶值約 20%，戴瑞琪 (Delphine Arrighi) 認為，貶值的幅度非常罕見，且通常在接下來 6 個月將締造正報酬。目前，投資人普遍積極作多美元，但是要密切注意各種關於新興市場的好消息；倘若主要國家的新冠肺炎新增確診案例開始趨緩，這或許表示已經過了疫情最嚴峻的時刻。