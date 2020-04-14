投資超前部署 做好3招基金營養學

疫情引發經濟活動減緩、金融市場震盪，法人認為，防疫要超前部署，投資也要如此，建議用 3 招「基金營養學」達到資產配置，建構致富好體質。

元大投信指出，基金營養學的產品線必須包括三大主軸。首先是必備優質關鍵基礎：也就是台股基金，因為國人熟悉之台股市場，擁有世界知名的優質企業、殖利率更傲視全球、台幣計價免煩惱匯率風險，能作為投資組合中貢獻主要報酬角色，就像做為國人投資主食的台灣好米，提供人體主要能量來源。

二是提升風險平衡能力：為避免風險集中，投資組合建議納入全球型標的、高評級債券及不動產等另類資產，能降低整體投資組合波動，協助達到中長期資產成長目標。就像人體需要其他優質蛋白，加強身體機能。

三是打造穩定現金流機會：過布局息收產品，像是台灣高殖利率標的、全球大型資產、公共事業類標的，帶來資產的現金流，可以做資產加碼的資金，或作為退休金庫。好比蔬果蘊藏豐富維他命、纖維質，幫助身體運作與代謝。

元大投信提醒，對多數人來說，沒有專業背景，人云亦云，隨意短線操作，並不容易達到理想的投資報酬。建議定期定額投資基金，交由專業團隊操作，透過分散標的、投資時點以及資產配置，達到中長期理財目標。

為了鼓勵民眾做好投資超前部署，元大投信針對精選基金推出免手續費活動，即日起至 6 月 30 日，元大投信客戶透過元大投信基金理財網或 APP(元大 FundTech) ，參與元大「基金營養學」，即可享有新申請定期定額計畫，精選基金終身 0% 手續費優惠。