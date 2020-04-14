永豐銀拚數位金融 大戶DAWHO下載使用率高達99%

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行數位整合帳戶「大戶 DAWHO」今 (2020) 年第一季持續穩定成長，永豐銀行表示，「大戶 DAWHO」App 延續金融美學設計理念，3 月中旬推出具質感操作介面，下載後使用率達 99%，推升各項數位金融服務的申請、交易筆數與金額大幅提升。

「大戶 DAWHO」上線後，以便利及優惠的存款理財、信用卡消費回饋獲得年輕世代青睞，現位居國銀數位帳戶前五大品牌之一。

永豐銀行表示，「大戶 DAWHO」同步強化客戶使用各項數位金融服務，以今年 3 月為例，單月線上申請使用網路銀行的筆數，較去年 12 月成長 75%、線上辦卡的比例也從約 5 成攀升至 7 成以上。

除各項服務申請外，永豐銀行也推出以投資為主的基金速配功能，客戶總交易金額也成長 185%，數據顯示民眾更加依賴數位工具的便利性，宅在家就能匯款、轉帳、貸款、投資或網路購物，多元應用一次到位。

除數位服務外，永豐銀行也持續強化實體通路服務的便利性，例如，即日起，客戶使用中華郵政 ATM（自動櫃員機）跨行提領新台幣現鈔，每月可多 3 次免手續費的優惠。