網購口罩轉帳優惠銀行殺紅眼 三家銀行回饋金加碼至52元

網購口罩成為銀行行銷數位帳戶新戰場，隨著口罩單次預購數量增加，銀行回饋金額也持續加碼，包括兆豐銀行、台北富邦與中國信託等銀行，全都針對數位帳戶轉帳繳納口罩費回饋金提高至 52 元，等於買口罩費用銀行全包。

網購口罩實名制第三波改為 2 週可購買 9 片口罩，每次費用包含運費也從先前的 22 元提高至 52 元，部分銀行也跟進將數位帳戶轉帳繳費回饋金拉高至 52 元，希望提高客戶黏著度。

兆豐銀行表示，只要透過 MegaLite 數位存款帳戶轉帳繳納口罩費用，包含 4 月 1 日起跑的第三波口罩網路預購，每戶每月都能在下個月收到銀行給的 52 元回饋金，等於每個月可享有一次預購口罩免費的優惠。

舉例來說，小明透過網路預購第 3 波口罩，並以 MegaLite 數位存款帳戶轉帳繳費，就能在 5 月時收到銀行給的 52 元回饋金，但要注意的是，每戶每月只有一次優惠，而且該活動採限額制，回饋次數以 4 萬次為限。

兆豐銀行的全額回饋果然吸引民眾蜂擁搶進開戶，據銀行統計，目前每天申請開戶數為平常的兩倍，在這波口罩回饋行銷挹注下，目前 MegaLite 開戶數共 6.8 萬戶。

台北富邦銀行數位帳戶同樣跟進將回饋金拉高至 52 元，即日起到 4 月 30 日，網路預購口罩並以數位帳戶轉帳繳費，就能獲得 100% 全額回饋，每戶以回饋 3 次為上限。

中國信託 My Way 數位帳戶用戶，4 月底前，網購口罩並以數位帳戶轉帳，一樣可享有轉帳 100% 全額回饋，等於買口罩的錢銀行幫你埋單。

彰銀的 e 財寶數位帳戶，5 月底轉帳繳交口罩費用仍可享有 22 元回饋金，回饋率約 42%，每戶回饋上限為 66 元。

另外，台灣銀行用戶綁定台灣 Pay 轉帳繳納口罩費用，每月也有 7 元回饋金，可折抵每次網購口罩 7 元運費。