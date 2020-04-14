【日盛投顧】5日線不破仍有機會創反彈高

◆盤勢分析

1. 大盤自 2019 年 08/06 低點 10，180 點上漲至 12，197 點共上漲 2，017 點，突破 2018 年高點 11，270 點，創 30 年新高，但也快速由 12，197 點拉回修正至 8，523 點，修正 3，674 點，反彈 0.2、0.382、0.5、0.618 及 0.8 分別為 9，258、9，926、10，360、10，794、11，462 點，04/14 高點 10，344 點創反彈高且逼近反彈係數 0.5。周三為台指期結算日，週四有 2330 台積電的法說會，週二台股開高走高震盪，最高點 10，344 點仍未收復季線 (10，927 點)、年線(10，993 點) 及半年線 (11，279 點)，最低點 9，點守穩 5 日線(10，169 點)、10 日線(9，966 點)、月線(9，661 點) 及 10 年線 (9，130 點)，終場指數上漲 233.72 點，漲幅 2.31%，收在 10，332.94 點，成交金額為 1，570.34 億元，大於 5 日均量(1，468 億元) 但小於 20 日均量(1，728 億元)。三大法人合計買超 185.58 億元：外資買超 151.22 億元、投信買超 19.12 億元、自營商買超 15.23 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2)、均線：支撐為 5 日線至 10 日線，壓力為 10，360 點至 2 年線 (約在 10，710 點)。

(3)、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值 (90) 位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 櫃買指數漲幅 1.98%，收在 128.55 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 126 點附近，壓力為 133 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值 (93) 位處超買區，短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的族群包括半導體、IC 設計、PA、散熱、PCB、生技 / 防疫、車用等。

4. 台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、NB / 伺服器、高殖利率、生技、金融、車用、防疫概念股等。

半導體、PCB、被動元件、5G、蘋概、車用、生技 / 防疫、紡織、金融相對強勢

1. 半導體：晶圓代工受惠大陸晶片去美化，帶動廠務、設備、檢測 2404 漢唐、6196 帆宣、3680 家登、6667 信紘科等將因先進製程而迎來商機。IC 設計指標股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、3661 世芯 - KY、6415 矽力 - KY、3443 創意、6531 愛普等，5471 松翰、6202 盛群、6457 紘康受惠額溫槍帶動 MCU 需求。

2. 宅經濟：疫情影響，宅經濟需求上升，網購 8044 網家、8454 富邦媒、電競 3515 華擎、2376 技嘉、2377 微星、NB2353 宏碁、2357 華碩、任天堂 3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱、遊戲 3293 鈊象、5478 智冠、6180 橘子、3083 網龍、4994 傳奇逆勢受惠。

3. 蘋概：蘋果打算降價促銷，3008 大立光、3406 玉晶光、2474 可成、4958 臻鼎 - KY 等可望受惠。

4. 車用：Tesla 上海廠復工投產，國內供應鏈如 3665 貿聯 - KY、1536 和大、4551 智伸科等將相對受惠。

5. 生技 / 防疫：生技為台灣產業的明日之星，可留意包括原料藥 4119 旭富、1762 中化生、新藥 1752 南光、1760 寶齡富錦、醫材 4107 邦特、4126 太醫、保健食品 1707 葡萄王、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY 等。新冠肺炎全球擴散，6504 南六、4142 國光生、1732 毛寶、1730 花仙子、9103 美德醫療 - DR、1325 恆大、9919 康那香、3373 熱映、8341 日友、3023 信邦等為相關題材個股。

6. 紡織：資金輪動，1477 聚陽、1476 儒鴻等週二相對強勢。

7. 金融：近期強勢指標包括 2881 富邦金、2891 中信金、2883 開發金、2823 中壽等。