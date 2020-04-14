外資大買151億元 近4月單日買超最大量 大買富邦VIX逾6萬張

台股今 (14) 日電金、傳產權值股同步點火，終場大漲 233.72 點，收在 10332.94 點，創近 1 個月新高價。外資現貨中止連 3 賣、大買 151 億元，創近 4 個月買超最大量，但期貨中止連 3 日加碼，減碼多單逾 4000 口；不過外資大買富邦 VIX 6.22 萬張，終止連 4 賣，頗有避險的味道。

根據證交所統計，外資及陸資買超 151.22 億元，投信買超 19.12 億元，自營商買超 15.23 億元，擺脫由投信苦撐行情的局面，三大法人共買超 185.57 億元，創逾 5 個月以來單日買超最大量。

期貨方面，外資中止連 3 買、多單減碼 4070 口，多單未平倉口數降至 42521 口；投信回補空單 530 口，空單未平倉口數降至 33038 口；自營商增持多單 2095 口，多單未平倉口數增至 6099 口。

觀察外資買超標的，買超最多為富邦 VIX，中止連 4 賣，大買 62287 萬張，買超張數為近 1 個月來最多；中信金也獲外資青睞，大買 17674 張；台積電法說前夕獲外資搶進，一改前 2 日賣超，轉買 15371 張；元大滬深 300 正 2、合庫金也獲外資買超逾 1.1 萬張。

台股今日在外資搶進佈局下，電金、傳產權值股同步走強，金融族群包括第一金、永豐金、富邦金、華南金、台新金、新光金，獲外資買超逾 6000 張，臺企銀、上海商銀也獲買超逾 2000 張。

電子權值股方面，面板雙雄群創、友達，代工廠仁寶、和碩、廣達與英業達，及華邦電、聯發科、台達電、聯電，及傳產權值股中華電、南亞、台泥、大同，均獲外資敲進逾 3000 張。國泰網路資安、富邦上証正 2、元大台灣 50 與國泰美國道瓊反 1 等 ETF，也同受外資青睞。

外資賣超方面，賣超前三名為元大台灣 50 反 1、國泰美國道瓊正 2 及旺宏，分別遭賣超 8895 張、7735 張及 7085 張，傳產股包括華新、東元、長榮航、遠東新、華航，電子股國巨、南亞科、緯創、矽統、華新科、正文、聯鈞、奇力新、中光電，均遭外資調節超過 1000 張。

國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，美股、台股對疫情的利空均明顯鈍化，中長線指數將是多頭格局，但短線來看，台積電周四將召開法說，市場預期將下修展望，若下修幅度過大，恐對台股帶來壓力，但若因此拉回，反而提供佈局買點。