〈餐飲業救市措施〉漢來美食拓展新業務 乾拌麵拚6月上架 豆府強打冷凍料理包

連鎖餐飲集團第一季業績普遍遭受新冠肺炎疫情衝擊，為積極拓展新的業務，漢來美食 (1268-TW) 將原本預計年底才要上市的乾拌麵，力拚 6 月前全面舖貨上架，並積極開發外送和外賣即食商品，豆府 (2752-TW) 也積極與網購業者合作，將在線上開賣店內人氣商品冷凍料理包。

八大上市櫃餐飲集團第一季營收，合計較去年同期少掉 40 億元，若不加上展店挹注，衰減程度恐更大，在此情況下，各家業者無不積極發展外送市場和新產品。

漢來美食表示，由於擁有雄厚的廚師群和研發資源，此時正好可發揮優勢，用最快的速度開發出各種外帶、外賣的即食商品，也積極開拓電商和實體通路中，預計 5 月陸續上架。

漢來美食進一步說明，自 1 月下旬疫情略升溫之時，即展開所有可以彌補營收缺口的規劃，包括所有餐廳推出便當、合菜、冷凍熟食外賣，甚至原本預計年底才要上市的乾拌麵也趕工研發中，可望在 6 月前全面舖貨上架。

而豆府則是已攜手八大連鎖餐飲同業，合推「聯名居家套餐 7 日組」，同時，在冷凍商品的布局上，正積極與網購電商平台、量販超商等通路洽談。

豆府預計，將在線上販售店內招牌人蔘雞湯、豆腐煲、辣炒年糕等特色冷凍料理包。