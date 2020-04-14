與長治高科華上爭議仲裁判賠1.96億元 華上：營運不受影響

LED 廠華上光電 (6289-TW) 今 (14) 日表示，就公司與長治高科華上在技術移轉上所產生的爭議，經中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁判斷，認定雙方均有缺失，華上應返還長治高科華上人民幣 1.96 億元，但華上指出，本案應由台灣法院裁定認可中國仲裁判斷，並准予執行後才實際發生，目前公司營運一切正常，不受影響。

華上指出，山西長治高科華上公司以華上未依約履行技轉合約，造成長治高科華上鉅額經濟損失為由，要求公司返還已支付之許可使用費及賠償造成之經濟損失人民幣約 4.12 億元，並向中國國際經濟貿易仲裁委員會提請仲裁。

長治高科華上為華上轉投資公司，持股比重 25%。華上今日收到中國經貿仲終局仲裁判斷，該仲裁庭認定，雙方於履約過程中均有缺失，判定公司應返還仲裁申請人長治高科華上，已支付之許可使用費人民幣約 1.96 億元。

華上表示，本件經中國經貿仲終局仲裁判斷後，仍須向臺灣法院聲請裁定認可，才可在台執行，而該仲裁判斷理由中，有諸多認定事實與適用法律上不適法之處，已委請律師研商後續因應措施，維護保障公司及股東權益。

華上強調，依台灣地區與大陸地區人民關係條例第 74 條第 1 項、第 2 項規定，及我國法院實務見解，中國仲裁判斷，在台灣並無既判力，且應向臺灣法院聲請裁定認可後，始得為執行名義。

華上認為，法律上所產生的損失，應由台灣法院裁定認可該中國仲裁判斷，並准予執行後，才實際發生，因此現階段公司財務及業務情形一切正常，不影響營運及任何現金流量。