安克生醫攜美睡眠中心 呼吸中止症產品啟動國際臨床

美吾華 (1731-TW) 旗下安克生醫 (4188-TW) 今 (14) 日宣布，自行開發的呼吸中止症超音波診斷系統「安克呼止偵」，與全球三大睡眠醫學中心之一的美國史丹佛睡眠中心簽約，雙方將進行為期 2 年的國際臨床合作案。

總經理李伊俐表示，去年赴美與史丹佛睡眠中心接洽，近期雙方完成合約簽署，展開為期 2 年、收案超過 200 人的國際臨床合作案，此合作案會以西方人為主要收案對象，並進行更多型態的睡眠呼吸中止症檢測。

安克生醫表示，全球約有 4.25 億人患有阻塞型睡眠呼吸中止症 (OSA)，其中超過 8 成患者未能有效診斷出來，因現行的檢測方法中不便性高，包括必須在睡眠中心過夜、等候時間長達 3-6 個月，此外，現行的阻塞性睡眠呼吸中止症 (OSA)，手術前的檢查多採侵入性，如藥物誘導睡眠內視鏡，具一定程度風險性。

不過安克呼止偵可不須過夜、清醒狀態下 10 分鐘就可完成呼吸中止症檢測，且為伴隨式診斷，非侵入性、直接從體外觀察上呼吸道，包括術前評估，以及手術後的效果觀察等。

展望未來，安克生醫指出，目前該產品已獲得台灣、美國、歐盟上市許可，此次雙方的臨床合作案，將有助產品在國際上的能見度提升。