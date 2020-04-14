中國Q1大買美國農產品 逐步履行第一階段協議

根據中國於週二 (14 日) 所公佈的最新貿易數據，中國於第一季購買的美國農產品，為去年同期的兩倍，顯示儘管武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續擴大，中國仍逐步履行第一階段貿易協議的承諾。

根據中國海關統計數據，第一季自美國進口的農產品金額達 355.6 億人民幣 (約 50.8 億美元)，其中，黃豆的進口量增長了兩倍，豬肉進口量增長了六倍，棉花進口量則增長 43.5%。

在貿易額方面，中國自美國進口的黃豆金額達 218.8 億人民幣，為去年同期的兩倍，豬肉進口金額則達 30.4 億人民幣，較去年同期增長 16 倍，棉花進口額則為 15.9 億人民幣，同比增長 17%。

中國海關發言人李魁文於週二 (14 日) 表示，中國正在逐步履行中美貿易協議的承諾。中美兩國於今年 1 月份簽署了第一階段協議，結束了雙方長達 18 個月的貿易緊張關係。

根據協議內容，中國承諾將於 2 年之內增加美國商品及服務的進口規模，以 2017 年的進口額為基準，應額外增加 2 千億美元。

但部份分析師曾表示，中國將難以達到承諾的購買規模，而隨著肺炎疫情的爆發，市場亦擔憂中美兩國對於貿易協議的履行能力。

為了防止疫情的擴散，中國於 2 月份採取了停工及關閉工廠的措施，雖然在過去幾週以來，大部份的工廠及企業皆已恢復營運，但由於肺炎疫情於全球持續擴大，導致消費需求萎縮，並衝擊中國的出口表現。

歐洲及美國的疫情自 2 月底開始快速蔓延，預期對於中國出口的衝擊，將於第二季最為明顯，野村集團的經濟學家 Ting Lu 表示，中國於 Q2 的出口恐將大幅衰退 30%。

中美之間於第一季的貿易額下滑了 18.3% 報 6680.1 億人民幣 (954.3 億美元)，其中，中國對美出口下滑了 23.6%，對美進口則下滑了 1.3%。

機械及電子產品佔了中國對美出口貿易額的 60%，於第一季下滑了 24.1%，報 2925.7 億人民幣。手機出口則是下滑了 10.3%。