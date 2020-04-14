法財長：封鎖時期延長 法國今年經濟成長恐將萎縮8%

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，並衝擊歐洲，法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 在日前宣布，於全國範圍實施的封鎖措施再延長一個月，意味著法國對抗疫情的舉措將延長至 5 月中旬。對此，兩位法國首長警告表示，法國經濟恐將萎縮 8%，且赤字恐將升至 2 次戰後以來最高。

自 3 月 17 日以來，法國 6700 萬人被下令留在家中，除了購買食物、上班、就醫外不得外出，封鎖原定於本週二 (14 日) 結束，不過如今將再度延長一個月。馬克龍也呼籲民眾在各級市長的配合下，到 5 月 11 日前要嚴格執行已有限規定，要求民眾配戴口罩，禁止聚會和限制跑步等，以進一步控制疫情的擴散。法國財政部長 Bruno Le Maire 表示，如今當局預估今年的經濟成長萎縮 8%，更低於先前所公佈的萎縮 6%。

法國審計部部長 Gerald Darmanin 也表示，封鎖期限的延長將給公共財政帶來更多壓力，使公共部門的預算赤字，從上週預估的佔 GDP 的 7.6% 升至 9%，將是二次世界大戰以來的新高紀錄。

法國政府在上週採取了一系列措施以應對疫情對該國經濟帶來的衝擊，決定將用於緊急經濟計畫的金額由最初的 450 億歐元提高到 1000 億歐元，佔經濟總產值的 4% 以上，並允許企業延遲數十億歐元的稅收和薪金費用以應疫情對業務帶來的衝擊，同時為小型企業創建了 70 億歐元的基金，如今該基金已被 90 萬家公司所運用。