重啟美經濟掀戰！古莫抨擊川普想當國王 川普指責州長想叛變

美國總統川普週一 (13 日) 表示，他有權力解除美國各州為減緩武漢肺炎疫情傳播而設置的各項限制，聲稱自己有最終重啟經濟的絕對權力，紐約州州長古莫 (Andrew Cuomo) 週二抨擊，川普是總統，不是國王，他的舉措根本違憲。川普推文回擊州長們想要叛變。

在美國疫情似乎日漸趨緩之下，針對重新開放美國經濟的決定權在誰？美國總統川普與州長間的衝突卻越來越大。

由於美國各州實施停工、居家隔離、禁足令等對抑制疫情有效，卻摧毀了美國經濟，川普希望盡快重啟美國經濟。

川普週一宣稱，白宮接近完成重啟美國經濟計劃，擁有絕對權力，此番言論卻引發和紐約州州長古莫之間的口水戰。

紐約州州長古莫 (Andrew Cuomo) 表示：「川普總統昨晚的言論違憲。他基本上將自己稱為國王，我們的開國元勳們在聯邦政府和州政府之間來回奔波，此景令人生厭，但他對這些不屑一顧。」

古莫稱，若川普復工的命令將危及紐約州民的健康，他不會服從。

美國東岸七州 (紐約州、紐澤西、康乃狄克州、賓州、德拉瓦州、羅德島和麻州) 和西岸三州 (加州、華盛頓州、奧勒岡州) 的各州長們週二已聯手，達成解除禁足令和重啟經濟的區域性協議。

川普週二指責古莫等民主黨州長，一方面乞求美國政府提供關鍵防疫醫療設備，但其實這理應大部分是州政府的責任。川普稱：「我為他和其他 (民主黨的) 州長做了這一切，但現在他們似乎想要獨立！那不會發生！」

川普週二指責古莫等民主黨州長似乎想獨立。(圖片：翻攝川普推特)

川普週二推文提到：「(我) 各位民主黨的州長們，《叛艦喋血記》是我最喜歡的電影之一。時不時地來一場老式叛變是一件令人興奮和振奮的事情，特別是當叛變者需要從鑑長那得到這麼多東西的時候。這太簡單了！」