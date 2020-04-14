〈政院兆元紓困〉農委會祭73億元助貸款、薪資補貼 估逾50萬農民受惠

行政院今 (14) 日舉行紓困振興方案記者會，說明農委會紓困措施，可分為貸款協助、薪資補貼、生產經營及銷售推廣四大面向，總計投入逾 73 億元經費。農委會主委陳吉仲表示，預估超過 50 萬的農民可受惠，若未來疫情持續，尚有 50、60 億元的基金可移緩濟急。

政務委員龔明鑫指出，這波疫情源自於中國，台灣很多農產品在第一波封城時就受到影響，隨著亞洲、歐美疫情擴大，農產品的產銷也必須做出調整。農委會初期就動支約 18 億元的基金來協助農漁民，第一波特別預算編列 30.5 億元來支持紓困措施，第二波追加特別預算又核給了 20 億元給農委會，再加上移緩濟急經費，總計 73.53 億元，目前全台農戶約有 90 萬戶，預估政策涵蓋率達 50% 以上。

資金協助方面，農委會企劃處處長蔡昇甫說明，農民優惠利率貸款僅 0.29%~1.43%，新舊貸皆有一年利息補貼 (幾乎免息)，並提供農業信用保證、簡化程序、延期還款等服務。

農業紓困貸款上路一個月以來，總計受理 1121 件、金額逾 52 億元，目前已核貸 707 件、33.1 億元，平均五天內可完成申貸程序。

至於員工的部分，蔡昇甫指出，農委會第二波紓困針對艱困事業提供員工薪資補貼，其中，受害最嚴重的花卉、種苗產業，政府將補貼每人 40% 薪資，每月上限 2 萬元，共 3 個月，可保障員工八成薪資；經營困難的休閒農業則補貼員工薪資每人每月 1.5 萬元，最長 6 個月；外來船員薪資補貼每人每月 1900 元，共 3 個月；營運困難的農 (漁) 會、農業合作社方面，農會將按困難情形酌予補助員工薪資。蔡昇甫指出，預估這波疫情員工薪資補助可協助約 5 萬人。

蔡昇甫以一名在桃園從事休閒農場的陳先生為例，由於教育單位宣布停辦戶外教學活動，導致 3 月起預約團體全部取消，面臨主要客源斷炊，但透過農委會紓困，陳先生獲得週轉金貸款 630 萬元及員工薪資補貼 81 萬元 (9 人 6 個月)，未來還有農場場域改善 50 萬元及農場體驗活動及伴手開發 30 萬元。

有媒體詢問，農委會兩波紓困總經費 73.53 億元，若是不夠是否會再加碼？陳吉仲表示，如果未來疫情持續發展，農委會還有 50、60 億元的基金可以移緩濟急。