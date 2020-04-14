宏正再處分信驊306張股票 處分利益3.09億元貢獻EPS 2.58元

宏正 (6277-TW) 今 (14) 日公告，處分 IC 設計股信驊 (5274-TW) 股票 306 張，每股平均交易價格為 1069 元，處分利益 3.09 億元，以宏正目前股本 11.95 億元計算，貢獻每股純益約 2.58 元。

宏正月初開始處分信驊股票，累計兩次共處分信驊 667 張持股，處分利益 6.65 億元，約貢獻每股純益 5.56 元，而在這一次處分過後，宏正仍持有信驊 376 張股票，持股比例降到 1.1%。

宏正今年因新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，加速評估東南亞設廠進度，第一個地點將是泰國，最快本季決定，估相關建廠、設備進駐需花 1 年時間，正式完工投產將落在明年第 1 季，而目前宏正僅有中國、台灣兩地生產據點，生產營收比重約 6:4，產值比 4:6。

宏正表示，今年雖然有肺炎疫情等不確定因素干擾，但看好今年資安管理、遠端會議、網紅直播機需求成長，特別是西歐、美國接單狀況優預期，仍維持全年小幅成長看法。

宏正 3 月合併營收達 3.95 億元，月增 4.21%、年減 4.75%，累計今年第 1 季合併營收 11.53 億元，季減 13.69%、年減 0.22%。