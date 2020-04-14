〈印度延長鎖國〉將調整復工時程 正新：對今年營收無重大影響

輪胎大廠正新 (2105-TW) 今 (14) 日公告，由於印度政府將全國性延長封鎖政策延至 5 月 3 日，公司將依據當地政府規定，調整復工時程，部分人力維持待命，以進行復工準備，該廠暫停營運對集團今年營收沒有重大影響。

正新旗下 100% 持股子公司 MAXXIS Rubber India Private Limited，從 3 月 25 日起，因應印度政府的全國封鎖令要求而停工，至今已達 21 天，而在印度政府宣布延後封鎖政策後，正新也將延期至 5 月 3 日後復工。

正新表示，將配合防疫規定，駐廠同仁持續自主健康管理，及採取相關因應措施，部分人力維持待命，並與客戶及供應商保持聯繫，以進行復工準備。

由於中國車市已連續 2 年負成長，正新近來積極耕耘印度、印尼市場，但新市場佈局還未為集團帶來正面營運貢獻，印度廠去年營收約 5 億元，因營運未達生產規模，加上受建廠貸款費用拖累，正新去年認列印度廠虧損超過 14 億元。

正新印度廠主要生產機車胎，日產能逾 1 萬條，為擴大營運規模，以盡快達到損平，正新規劃今年底前，將印度廠機車胎日產能拉升至 2 萬條。

