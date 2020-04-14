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國賓收回配息0.4元政策 SARS以來首見不發現金股利

鉅亨網記者王莞甯 台北
台北國賓大飯店。(圖：國賓提供)
台北國賓大飯店。(圖：國賓提供)
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連鎖老牌飯店業者國賓 (2704-TW) 董事會今 (14) 日通過，考量新冠肺炎疫情嚴峻，擬保留現金以充實營運資金，取消原本擬配發每股現金股利 0.4 元，將可省下原預計支出總額近 1.47 億元，不僅創飯店業更改股利政策首例，也是國賓自 2004 年以來首度不配息，反映飯店業受到強大的衝擊。

疫情逐漸升溫後，連鎖飯店集團 3 月業績相當慘淡，飯店股王晶華 (2707-TW) 單月營收年減逾 40%，雲品 (2748-TW) 年減逾 55%，國賓 (2704-TW) 年減逾 65%，寒舍 (2739-TW) 年減近 70%，六福 (2705-TW) 年減幅逼近 70%，亞都 (5703-TW) 衰退幅度達 76%。

其中，國賓 3 月合併營收 8541 萬元，月減 40.11%、年減 65.81%，創下 2003 年 6 月 SARS 以來新低；第一季合併營收 5.51 億元，年減 31.54%。

據主計總處最新統計，2 月減少人數最多者是住宿及餐飲業，增加多達 1 萬 7000 人，不少業者正在考慮放無薪假，甚至高雄五星級飯店龍頭漢來大飯店已祭出全面減薪 18%，顯示飯店業市況相當嚴峻，何時能築底復甦有待觀察。

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