武肺疫情亮點！亞馬遜需求暴增 增聘17.5萬人 大砍聯盟推廣傭金率

在武漢肺炎大流行背景下，需求出現前所未見的變化，市場史無前例高度聚焦亞馬遜 (AMZN-US) ，亞馬遜週二股價大漲 5.28% 至 2283.3201 美元，創史上新高紀錄，市值約 1.1 兆美元。

亞馬遜上一回觸及史上高點是在今年 2 月，當時收盤為 2170.22 美元。

因應居家防疫規定，亞馬遜處於獨特地位，亞馬遜得以向全球各地無法到實體商店購物的消費者運送物品，業務量因而大增，亞馬遜已宣布增聘 17.5 萬名倉庫和送貨工人來對應這暴增的需求。

一試成主顧

一旦生活恢復常態，亞馬遜可能會留住危機時期取得忠誠的客戶。目前的狀況讓消費者仰賴亞馬遜或其他運送服務來滿足需求，專家認為危機爆發後要等好幾個月，大眾才會安心返回實體商店和購物中心等大型聚會場所購物。

過河拆橋？亞馬遜削減聯盟計畫的會員佣金

亞馬遜已通知聯盟計畫 (Amazon Associates) 成員，自 4 月 21 日起將大幅調降佣金率。

為了讓亞馬遜平台更加普及，亞馬遜 1996 年推出此聯盟行銷的計畫，廣邀大眾成為夥伴以分享連結的方式來推廣平台商品，再給予相對應的佣金回饋，藉此為網站帶來大量的流量、聲量（知名度），以及營業額。

這些對於線上出版商如《BuzzFeed》、《紐約時報》和《Vox Media》等相當重要，因為他們發布的內容含有相關商品的採購導引，驅使讀者向亞馬遜購買，進而可參與分潤。

變動前的推廣傭金率

媒體報導，一些聯盟產品類別的佣金率已遭調降，例如家具和居家裝飾品項目的推廣佣金率自原本的 8% 降至 3%，雜貨產品類自 5% 下降至 1%。

變動後的推廣佣金率

亞馬遜發言人證實，公司週二已通知美國聯盟成員佣金率的變動，但該發言人拒絕評論此決議是否受到武漢肺炎大流行的影響，僅稱亞馬遜定期評估計畫產品，以確保能與廣泛產業競爭，並補充此為業界標準作法。