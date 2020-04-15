機構報告：750萬家小企業陷倒閉危機、3570萬人有失業風險

根據 Main Street America 週二 (14 日) 發布的最新調查，若疫情持續下去，有近 750 萬家小型企業可能被迫永久停業，且有約 3570 萬名美國人將面臨失業風險。

約三分之二的企業表示，若疫情導致的業務中斷按目前狀況持續長達 5 個月，將有 750 萬家小型企業可能被迫永久停業，該份調查涵蓋由 1600 多個商圈組成的商業網絡，包括 30 萬家小型企業。

Main Street America 針對 5850 多名小企業老闆進行調查後顯示，若現況持續兩個月，將有超過 30% 的小型企業面臨倒閉的危機，相當於 350 萬家小型企業。

美國小企業停業風險 (圖片: CNBC)

這項調查於 3 月 25 日至 4 月 6 日進行，其中有九成的受訪對象，其企業規模少於 20 人。

根據 Main Street America 報導，由於武漢肺炎 (COVID) 疫情的影響，將近 57% 的企業營收下滑至少 75% ，而其中八成企業已經暫時關閉。

小企業營收受損程度 (圖片: CNBC)

調查更顯示，近四分之三的企業雇主表示，至少有一名員工可能會在這波疫情下失業。員工總人數在五名以下的企業中，約有 85% 表示，介於 1 到 5 名員工有被解僱的風險，這意味著，有大約 3570 萬美國人面臨失業風險。

小企業裁員風險 (圖片: CNBC)

此前美國勞工部公布初領失業救濟金人數，顯示在截至 4 月 4 日的三週內，約有 1600 萬人申請失業救濟金。

為避免出現巨大經濟傷害，美國聯邦政府已於 3 月 27 日簽署總值 2 兆美元的紓困計畫，並為小企業提供高達 3490 億美元，作為「薪資保護計畫」(PPP) 的一部分資金，鼓勵大型銀行更積極對小企業放貸。

聯邦政府和各個地方州長也正極力研究經濟開放的可行性，力求在未來幾週內分階段重新開放美國經濟。