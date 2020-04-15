美媒：刺激方案支票將印上川普大名 此舉恐造成寄發延誤

據《華盛頓郵報》援引美國國稅局官員的話表示，美財政部下令本次發放給美國人的刺激支票上，將印上總統川普的大名。官員說，這一命令可能造成支票發放延遲幾天或更長時間。

若果真如此，這一決定將是史上首次，因為通常總統的姓名並不會出現在美國財政部簽發的支票上，以保持黨派中立。

但據《華盛頓郵報》報導稱，川普的名字將出現在刺激支票左側的備註行中。

因無權公開討論此事而匿名發言的官員說，川普最初要求財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 讓他正式簽署支票，但法律上總統無法獲得這樣的授權。

白宮官員表示，由於需要印上總統大名，工程師必須進行程式修改，然後測試系統，這需要時間，從而造成第一批支票的延誤。

根據川普簽署的 2.2 兆美元刺激方案，美國政府首先將向美國人發放 1200 元補助，梅努欽週一表示，將有超過 8000 萬美國人會在週三結束之前取得這筆款項，他也鼓勵人們利用電子工具，來取得支付。

梅努欽稱，郵寄紙質支票需要花費一些時間，電子方式可以更快取得支付。

在 4 月 6 日白宮疫情簡報上，川普表示，政府正在認真考慮是否增加新一輪現金支付。