催經濟 李克強：擴大積極財政政策 專項債再發一波

中國全面復工後，中國國務院動起來。中國國務院總理李克強於 14 日召開國務院常務會議，會中要求落實今年以來推出的各項援助企業政策措施，幫助企業渡過難關，同時將擴大積極財政政策執行力道，並要求提早撥放新一波地方政府專項債，協助經濟發展。

會中李克強也指出今年確定擴大城鎮老舊小區改造力道，擴大內需。今年全中國計劃改造城鎮老舊小區達 3.9 萬個，涉及約 700 萬戶，比去年增加一倍，並要求在 2000 年底前改建成住宅區。而推動老舊的小區改造，是中國擴大內需的重要政策。

積極財政政策方面，關於減稅降費，目前已推出對小微企業的減免增值稅、提高部分產品出口退稅率、延長交通運輸和餐飲住宿等企業虧損結轉年限、降低企業電力及天然氣價格等等，合計將可為企業減少人民幣 1.6 兆元的負擔。

中國目前城鎮化比率已接近 60%，老舊小區改造等都市更新工作成效慢慢顯現中。今年中國政府進一步擴大地方專項債規模，老舊小區改造也被納入使用範圍內，突顯出達成既定目標的決心。

中國進行的老舊小區改造，以分類標準來看，包括拆除違章建築、房屋修繕、水電氣等基礎設施改建，也包含改善功能和生活便利性需求的設施，如養老院、育幼院、醫院等公共服務設施。

今年初中國財政部已經撥放 2020 年新增地方債達人民幣 1.848 兆元，其中，專項債部份達人民幣 1.29 兆元。市場預估新撥放的專項債額度，可達人民幣兆元等級，而為了因應疫情衝擊，今年中國新增專項債規模上看人民幣 3.5 兆元，2019 年新增專項債金額為人民幣 2.15 兆元。