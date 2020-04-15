美股為何絕地反攻？分析師：針對疫情投資人可能問錯問題

美國股市已經由 3 月 23 日的低點大幅反彈，較先前創下的歷史高點，差距已經回到 20% 以內。當前的經濟狀況真的能支持這樣的強勁表現嗎？有分析師認為，這是因為投資人問了「錯誤的問題」。

BK Asset Management 董事總經理 Boris Schlossberg 週二發文指出，投資人對於全球經濟的看法可能過於樂觀，多數的分析師都在問「經濟何時才能恢復正常運轉？」—但這可能是個錯誤的問題。

Schlossberg 認為，更為相關的問題是—總需求何時才能回復到疫情爆發前的水準？考慮到對消費者資產負債表的巨大破壞，要評估這一難題要困難得多。

他指出，相較於人們對股市的樂觀，在貨幣市場上，避險為主的美元兌日圓或美元兌瑞郎，都沒有展現出市場重啟風險的行情，說明貨幣市場對當前的情況更為謹慎。

美股道瓊指數週二上漲 2.4%，標普 500 指數揚升 3.1%，自 3 月 23 日的低點起算，道瓊已經上揚 28.8%，而標普的漲幅也有 27.2%，幾乎已經重回牛市的節奏。

先前認為標普 500 指數將跌至 2000 點附近的高盛，本週修正看法，認為在聯準會及美國政府全力救市之下，除非第二波疫情大爆發，美股將不會再創低，年底有望站上 3000 點。

一些經濟學家認為，疫情帶來的衝擊具有前所未有的性質，使得一些分析師及投資人對近期和長期影響視而不見。

High Frequency Economics 首席經濟學家 Carl Weinberg 週一指出，預測經濟復甦的態勢需要弄清楚 3 點—這種經濟收縮的底部到底有多深？會花上多長時間？將破壞世界上多少生產能力？

Weinberg 表示，儘管事實仍難以捉摸，但總想著會 V 型復甦的人可能最後會絕望收場。