〈美股盤後〉川普將發布經濟重啟重要聲明 亞馬遜刷新高 標普衝破2800關卡

週二 (14 日) 華爾街樂觀情緒延續，美國疫情趨緩、經濟重啟的希望消弭了銀行財報利空，開盤四大指數皆揚。

盤中時段，白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 透露，美國總統川普將在兩天內發布復工指導方針的重要聲明，激勵美股擴大漲幅。

終場四大指數全數勁揚，道瓊漲近 600 點，標普 500 指數標普突破 2800 關卡，躍升至一個月來高點，科技股推動那斯達克 100 指數突破 50、100 和 200 日均線。

武漢肺炎 (COVID-19) 肆虐全球 212 多個國家，目前有超過 194.9 萬人染疫，至少 12.3 萬人死亡，美國確診突破 58 萬例，死亡 2.4 萬例。

川普近日表示，他有重啟經濟的絕對權力，但遭美國各州無視，美國東岸七州和西岸三州週二已聯手，達成解除禁足令和重啟經濟的區域性協議。

美國首席傳染病專家福奇 (Anthony Fauci) 卻對川普 5 月 1 日復工的目標憂心忡忡，認為此舉對於美國部分地區來說有些過於樂觀。

週二 (14 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 558.99 點，或 2.39%，收 23,949.76 點。

標普 500 指數上漲 84.43 點，或 3.06%，收 2,846.06 點。

那斯達克指數上漲 323.31 點，或 3.95%，收 8,515.74 點。

費城半導體指數上漲 72.08 點，或 4.44%，收 1,695.76 點。

標普 11 大板塊僅能源股下滑。必需消費品 (+4.23%) 領漲、其次為非必需消費品 (+4.19%) 和資訊科技板塊 (+4.17%)。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎集體大漲。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 5.28%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 5.05%；臉書 (FB-US) 上漲 1.93%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 4.53%；；微軟 (MSFT-US) 上漲 4.95%。

道瓊 30 檔成分股多收高。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 5.15%；嬌生 (JNJ-US) 上漲 4.48%；P&G (PG-US) 上漲 4.32%；雷神科技 (UTX-US) 下跌 5.87%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 2.79%；波音 (BA-US) 下跌 4.30%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 0.77%。

費半成份股連日長紅。AMD (AMD-US) 再度領軍暴漲 7.83%；美光 (MU-US) 上漲 3.14%；英特爾 (INTC-US) 上漲 3.34%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 5.23%；高通 (QCOM-US) 上漲 5.80%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 5.19%。

台股 ADR 氣勢如虹。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.86%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 6.88%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.94%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.39%。

焦點企業消息

財報季開跑，金融股首開第一槍，摩根大通盤前公布首季財報，獲利年減 69% 至 28.7 億美元，刷逾 6 年來新低。富國銀行 (WFC-US) 淨利暴跌 89%，獲利銳減主因是兩家銀行為疫情撥備龐大的貸款損失準備金。兩家銀行分別下跌 2.79% 和 3.98%。

嬌生 (JNJ-US) 公佈強勁的銷售業績並增加季度股息，其股價週二應聲大漲 4.48% 至每股 146.03 美元。

受益於疫情帶來前所未有的需求變化，電子商務巨人亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 5.28% 至每股 2,283.32 美元，刷下歷史新高。

華爾街分析

國際貨幣基金 (IMF) 週二 (14 日) 公佈最新一期《世界經濟展望報告》，預計 2020 年全球 GDP 將萎縮 3%，恐將經歷 1930 年大蕭條以來最慘的經濟衰退。

根據 Main Street America 對 750 萬家小型企業進行的最新調查結果顯示，約三分之二的企業表示，若疫情導致的業務中斷按目前狀況持續長達 5 個月，他們可能被迫永久停業。

SGH Wealth Management 創始人 Sam Huszczo 表示：「人們在市場低迷時期感到自在的感覺… 大型股票仍然占主導地位，具有更大的穩定性。」

New York Life Investments 經濟學家 Lauren Goodwin 表示：「科技股在新冠危機前的估值如此之高，人們本以為預期它會出現最大規模的下跌，但並沒有，這些科技公司都有高額現金流，員工都可以在家工作，他們是在家工作的工具創造者… 這些都是一個非常有活力的企業的特點。」