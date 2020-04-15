【摩根市場洞察 發掘投資契機】全球鎖國下的投資秘訣

本篇視頻摩根要告訴你的是 :

在情緒大幅波動下所做出的行為，未必真的對你自己有利。 就算把錢換成現金，你的財富也只會慢慢縮水，不會更安全。 分散你的投資標的，並且多元化你的債券組合，降低整體資產的波動度。

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事件解析

新冠疫情在歐美各地的擴散，讓市場擔心今年全球的經濟是否會因歐美消費需求驟降，而陷入全面性的衰退。隨著各國陸續關閉邊境，許多企業也紛紛要求員工在家工作，人流與物流的中斷，都會對全球經濟造成影響；這不但直接衝擊到了內需消費與觀光等產業的發展，也對許多跨國企業的營運造成壓力，進而讓市場提早反應。

市場影響

投資人最近一定也感受到了市場大幅震盪的威力，無論是美股在短時間內修正的幅度，或熔斷的次數，都創下了許多歷史紀錄。隨著疫情在歐美大幅擴散，全球經濟下滑是肯定的，這一定會衝擊到企業獲利與債信評等，因此根據全球資金流向的報告，貨幣型基金都出現大幅度的淨流入，以求資產安全。不過，聯準會已推出了零利率政策，甚至還要無限制加碼量化寬鬆，在這情況下，就算把資產都換成現金，你的財富也只會慢慢縮水，不會更安全。

資料來源：FactSet，摩根資產管理. *VIX – 芝加哥選擇權交易所波動指數根據標準普爾 500 指數選擇權價格計算，反映市場對短期波動幅度的預期。「Guide to the Markets – Asia」。最新資料：截至 2020 年 3 月 31 日

投資建議

大家此時在投資上要特別謹慎，因為我們的行為經常是情緒波動的反射，尤其在過去這段期間，許多市場消息紛紛出籠，所以投資人此時務必冷靜，因為在情緒大幅波動下所做出的行為，未必真的對你自己有利；所以我換建議你掌握以下幾個步驟。

第一，務必留在市場，不要讓波動影響你的情緒，進而做出不利的投資決策。

第二，分散投資標的，把部分資產轉到債券以減少資產的波動，並維持一定的收益。

第三，多元化債券組合，不同的債券與股市有不同的關聯度，分散債券可以降低資產波動。

第四，掌握長期收益，市場價格波動雖高，但長期的息收複利，反而能夠抵消價格的波動。

堅持紀律留在市場，用冷靜的態度處理你手中的資產，才是你長期投資致勝的成功之道。

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