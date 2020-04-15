國巨GDR訂價每股約308.1元 折價8.8%

國巨 (2327-TW) 今 (15) 日公告，決定海外存託憑證 (GDR) 訂價，每單位發行價格約 51.25 美元(約新台幣 308.1 元)，以今日平盤價盤價 338 元計算，折價約 8.8%，實際發行 1268 萬單位 GDR，換算普通股 6340 萬股，可募資金約 6.5 億美元(約新台幣 195 億元)，預計 20 日發行，並於盧森堡證券交易所掛牌。

國巨透露，參與認購之投資者主要為國際知名之長線機構投資人，認購金額為發行金額近 3 倍的超額認購，也顯現國際投資人看好國巨和美國基美的合併綜效，有效提升國際市場能見度，並吸引長線國際機構投資人強化股東結構。

國巨表示，本次籌資資金將用於擴充廠房設備及償還向子公司借款，預計可增加營運獲利能力及節省借款利息支出。

不過，國巨此次現增發行 GDR，對原股東股權最大稀釋比率約 12.9%，國巨強調，雖然股本膨脹、稀釋每股盈餘，但在財務結構上，將可提高自有資金、降低負債比例，並強化財務結構，對未來營運與發展將更有助益。

而此次國巨發行 GDR，募資額度不僅是 2019 年 6 月以來亞洲地區最大規模，更是 2013 年以來台灣最大規模的海外募資案。