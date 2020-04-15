工研院開發1小時核酸快篩裝置 年底上看百萬個試劑

工研院今 (15) 日宣布，透過核酸分子檢測技術開發出新冠病毒快篩裝置「疫開罐」，主要針對前端潛伏期的民眾，檢測時間縮短至 1 個小時，且重量僅有 600 公克，預計 6 月可生產 1 萬劑試劑，今年底前上看百萬劑試劑。

工研院院長劉文雄表示，疫開罐具有 4 大特色，包括靈敏、準確、速度快及輕便，由於是利用 RNA 核酸分子技術，靈敏度相對其他蛋白質檢測較高，且準確度超過 9 成。

速度方面，一般市面上核酸檢測，需進入實驗室進一步分析，從採檢到結果，至少需 4-6 小時，疫開罐可在原地進行檢測，時間縮短至 1 個小時，此外，大多核酸檢測儀器，重達 30 公斤以上，疫開罐的重量只有 600 公克，可方便裝置在機場、醫院、社區等。

生醫與醫材研究所長林啓萬表示，由於疫情影響，許多核酸檢測關鍵零組件無法進口，工研院也將技術進行優化，雖然機器一次只能檢測一個檢體，不過由於時間縮短、準確度高，加上檢測儀器方便攜帶，預期能有效進行分流。

林啓萬表示，該產品在本月底會完成醫材專案製造文件申請，並在具有 GMP 認證的廠區進行試產，預計 6 月底前，可生產 1 萬劑檢測試劑，若今年底前疫情持續擴大，量產規模上看 100 萬劑。

在合作廠商方面，劉文雄指出，目前除國防部、國內多家醫院共同研究外，也有 4 家廠商進行合作，盼未來能有更多廠商加入醫療團隊。