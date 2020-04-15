宅經濟發威 晶技也獲任天堂Switch訂單 營運再加溫

新冠肺炎疫情全球擴散，推升宅經濟的需求，除 NB、平板市場需求明顯提高，任天堂遊戲機 Switch 更賣到缺貨，頻率元件龍頭廠晶技 (3042-TW) 今 (15) 日指出，已獲任天堂遊戲機 Switch 納入供應鏈，將供應 GLASS 級產品，有助營運動能加溫。

這是晶技獲索尼 PS 系列遊戲機訂單後，再度獲重要日系遊戲機廠商納入成主要供應鏈。依目前晶技訂單來看，第 2 季單月營收都可站穩 8 億元以上，整季可望較第 1 季營收再成長逾 11%，隨著加入 Switch 供應鏈後，營收動能將再加溫。

晶技今年第 1 季接單逐月走高，3 月營收跨越 8 億元達 8.22 億元，優於原預期的 7 億元水準，較去年同月大增 40.84%，3 月營收受惠手機、NB、平板及 IoT、網通應用訂單持續湧入，加上蘋果 EMS 廠復工大舉下單、拉貨。

晶技前 2 月稅前盈餘為 1.7 億元，年增 1.91 倍，每股稅前盈餘 0.55 元。去年稅後純益 6.72 億元，每股純益約 2.17 元；晶技提報董事會通過去年盈餘分配每股配發現金 2.5 元，呈現超額分配。