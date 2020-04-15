州巧轉上市 掛牌首日飆漲逾三成大展蜜月行情

金屬加工大廠州巧 (3543-TW) 今 (15) 日以每股 15 元掛牌轉上市，今年在三大利基帶動下，法人估全年營收年增雙位數，州巧掛牌首日最高來到 19.6 元，飆漲逾三成，大展蜜月行情。

州巧主要從事 TFT-LCD 沖壓零組件、家居金屬製品及醫療產品製造及銷售，其中，面板沖壓零組件方面，生產 TFT-LCD 在顯示器、車用、工業控制、醫療、筆電等應用相關精密沖壓零組件；家居事業方面，已成為國際級家俱商 IKEA 合格供應商，並持續開拓新品；醫療事業方面，已自主開發新型電動輪椅，且自主設計居家照護床，由 OEM 跨入 ODM 領域。

從州巧營收占比來看，TFT 面板前框沖壓件占 21%、背板沖壓件 44%、家居金屬製品 23%、醫療類產品 10%。

展望今年，州巧表示，光電業務已導入 5 年期工廠端智能化專案，未來仍將持續著眼利基型市場，目標 5 年後營收達約 38 億元。

家居事業在產能稼動率與良率持續拉升下，州巧認為，明、後年若產能達經濟規模，獲利也會出現反轉。

醫療事業方面，州巧表示，今年下半年產品線將會增加，如推出新世代穿戴式省力裝置等產品，貢獻也可望逐步發酵。