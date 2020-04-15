AI商轉加快 兩大投資機會報到

武漢肺炎疫情無礙創新科技的發展，蘋果、谷歌加緊腳步，持續開發 AI 應用。法人表示，AI 正扮演新經濟的關鍵角色，未來幾年將帶來趨勢轉折與投資機會，也因 AI 商轉加快，兩大投資領域值得留意，包括 AI 技術公司及 AI 應用公司。

全球兩大科技巨頭持續深耕 AI 人工智慧技術，蘋果近期買下專注開發語音技術的 Voysis 公司，由於後者擁有完整的語言與深度學習技術，能夠將資料庫中的訊息，轉化為語音 AI，並與用戶對談，可望為蘋果目前的 Siri 數位語音助理增添功力。

谷歌則與加州大學合作開發 AI 醫療系統，能夠分析、學習醫療大數據後，協助醫生開立處方箋，避免開錯藥的情形，減少醫療紛爭，進而保障病患的用藥安全。事實上，谷歌早已大量投入 AI 醫療領域，開發各種影像分析技術，幫助醫生判讀肺癌、乳癌、眼疾、皮膚病等。

隨著電腦、手機、網際網路發展陸續達到瓶頸，第一金全球 AI 人工智慧基金經理人陳世杰認為，此環境下迫使全球兩大科技巨頭藉重 AI 人工智慧技術，尋求華麗轉身。不僅透過自主研發，更大量收購 AI 新創公司，累積 AI 專利、開發新商機的實力，加速 AI 普及化發展。

AI 商轉加快，也帶來相關投資機會，陳世杰表示，有二大領域值得留意，一是提供 AI 技術的公司，主要集中在 ABC 三大項，即：Algorithm 演算法、Big Data 大數據、Computing 運算力，圍繞半導體晶片、雲端服務。二是應用 AI 的公司，包括：用在製造業的機器人、提供金流服務的金融科技、醫療產業的精準醫療等。

根據 PWC 報告預估，到 2030 年，全球 AI 市場規模將達 15.7 兆美元，為全球 GDP 規模增加 14%，而 AI 技術產值約 6.6 兆美元、AI 應用為 9.1 兆美元，商機潛力可期。