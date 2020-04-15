華為積極滲透「通訊」版圖 利用防疫進軍亞太

外媒《GADGETS NOW》指出，華為正為亞太國家提供 AI、視訊會議、無線網路和智慧手機等技術服務。目前華為已經與印尼、馬來西亞、泰國、孟加拉等國合作，以因應武漢肺炎 (COVID-19) 疫情期間面臨的通信挑戰。

華為指出，華為的遠程醫療已經為四種對抗肺炎病毒的關鍵場景開發新應用，如即時視訊流、遠程協調合作、遠端問診和遠端防護等，這些新應用都已在亞太國家內廣泛應用。

華為表示，在泰國，佈建在醫院和疾管部門的遠端醫療視訊會議解決方案，已使當地政府和醫療專家能夠進行防疫、合作交流、在線諮詢和互動培訓等。此外，泰國官方也宣布採用華為的 5G 解決方案和 AI 技術輔助診療系統。

至於，菲律賓已有醫院安裝華為的 AI 輔助 CT 掃描解決方案，幫助醫生檢測肺炎病例。新加坡則是利用華為雲解決方案，為中小企業提供每日健康簽到平台。

華為在美國的全面封鎖之下，積極利用各種機會擴大自身在通訊領域的影響力，除了推出高性價比的 5G 基礎設備，更利用這次肺炎疫情與許多新興市場進行技術合作，以求掌握「通訊」這個關鍵科技話語權。

(圖片: AFP)

不過除美國外，歐洲已有部份國家對「華為」態度在轉變中，如英國目前反華為聲浪有所提升，主要因為英國不滿中國對武漢肺炎 (COVID-19) 初期爆發的隱匿舉動，使得後續全球疫情大爆發，重創經濟，甚至連英國首相強生也不幸確診。

英國政府非常不滿中國對疫情的處理方式，將重新檢討雙方關係，不排除禁止華為參與英國 5G 的網路建設。英國情報界也認為，在重新審視英國和中國的關係時，特別是在數位技術的合作上，應採取更嚴格的控管，或確保在未來的 6G、7G 通訊應有更多的供應商，不能過度依賴中國。