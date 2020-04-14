〈陸股盤後〉創業板指大漲逾3% 北向資金狂掃逾140億人民幣

周二 (14 日)，由於中國進出口數據優於預期，反應出中國經濟正逐步回到正軌，再加上午盤後中國兩大券商傳出合併消息，帶動證券類股大漲，市場人氣回溫，刺激 A 股三大指數收盤均在今日高點。

盤面上，之前漲多回檔的概念股再度飆漲 RCS、醫藥、新能源車、農業等類股價漲量增，而特高壓、數據中心、充電樁等新基建類股表現強勢，科技類股在前一日重挫後也大幅反彈。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

截至收盤，上證綜指上漲 1.59%，收報 2827.28 點；深證成指上漲 2.47%，收報 10475.71 點；創業板指上漲 3.24%，收報 1985.43 點。滬深兩市成交額金額人民幣 6721 億元，較昨日創下今年成交量新低回升 35%。

北向資金進出方面，今日買超人民幣 142.29 億元，其中，滬股通買超人民幣 47.22 億元，深股通買超人民幣 95.07 億元。買超金額創下 2 月 3 日以來新高，也是 4 月份第二度買超破百億。

產業消息

外電引述消息人士指出，中信集團和中央匯金對於中信證券及中信建投合併的可能性正進行研究，消息指稱相關討論已經上報至中國證監會與國資委，但目前仍處於最初階段，未必能達成合併。而被點名的兩家證券均表示沒聽過相關消息。中信建投大漲 8.9%、中信證勁揚 4.2%，其他證券個股方面，招商證券大漲 3.6%、海通證券上漲 2.5%、廣發證券上漲 2.3%。

比亞迪自估第一季純益將衰退 80%～93%，不過其股價仍勁揚，終場大漲 3.8%。

法人觀點

展望後市，中國東方證券認為，隨著一系列刺激政策推出及消費端與生產端的恢復，基本面可望在下半年逐步明朗，目前需耐心等待，下半年 A 股可能將出現較佳的上漲機會。

中國萬家基金認為，經過 2 月和 3 月份指數修正後，A 股市場最大的風險可能已經過去。未來隨著中國經濟的逐漸改善，投資人信心可望向上修正，特別是歐美主要經濟體均進行非常規的貨幣寬鬆後，市場投資氛圍漸漸趨於樂觀。

中國海通證券表示，A 股階段性反彈主要來自於國際流動性好轉、中國刺激經濟政策進一步加碼，但大方向上證還是在大箱型區間整理。上證要出現趨勢性的上揚還需等基本面數據全面回升。而在現階段外在需求不足時，投資可聚焦在更穩健的新基建和消費類股群。

