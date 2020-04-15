〈湧盛展望〉規劃加入新生產線 產品自製率提升助毛利率上揚

汽車壓縮機生產大廠湧盛電機 (2249-TE) 展望 2020 年，由於全球車市產銷受新冠肺炎疫情衝擊，董事長萬正在表示，營運仍會部分受影響，不過，今年規畫加入半自動新產線，可確定今年產品自製率會比去年好，有助進一步提升毛利率。

湧盛去年稅後純益 1.08 億元，年增幅高達 149%，每股純益 (EPS)6.01 元，創歷年新高紀錄。

萬正在說明，今年將加入新的生產線，耗資約 1000 多萬元，每年投資模具約 1000-2000 萬元不等，目前自動化產線有 2 條，準備開出第 3 條 (介於自動與半自動間)，但仍要看何時疫情結束，樂觀看待產品自製率持續提升。

湧盛以汽車空調壓縮機與熱交換器 (水箱、冷凝器、Inter-Cooler) 開發、製造和銷售為主要業務，其中，汽車空調壓縮機占營收比重高達 97%，不但是全台唯一車用壓縮機製造大廠，也是全台最大的汽車空調壓縮機出口商。

萬正在強調，相較其他競爭對手，湧盛更能掌握全球市場資訊，精準開發新品，使公司去年產品自製率提升 25% 自製率提升後，更能掌控成本與品質；同時，受惠中美貿易戰轉單效應，推升湧盛去年合併營收 21.33 億元，年增約 35.6%。

儘管目前全球新車車市下滑，不過萬正在認為，由於景氣低迷，車主改採 AM 件可望較原廠零件的機會更大，受到的衝擊較新車市場小。