遠距教學需求強 4月平板面板價格抗跌

市調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 預期，在供給恢復、需求減緩下，4 月手機面板價格將下跌 0.1-0.3 美元，但平板面板則受惠遠距教學，需求逆勢成長，估 4 月價格可望持平或小幅上漲 0.3 美元。

受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，加上東京奧運延期，全球電視面板、手機面板需求大幅下滑，導致面板價格反轉向下。

群智表示，進入第 2 季，中國主要供給端逐步恢復生產，但歐美疫情爆發，整體手機面板需求低於去年同期，預期將年減 13%，導致整體智慧型手機面板價格呈現下跌趨勢。

以各技術別來看，群智指出，a-Si 因疫情影響購買力，雖然低端合約機出貨增加，但白牌需求大幅減少，導致整體面板價格穩中下滑；LTPS 則因終端品牌下修訂單需求，面板價格呈現下滑趨勢；OLED 產品方面，因剛性 OLED 受到 LTPS 競爭，4 月價格也下滑。

平板方面，群智表示，需求面受疫情蔓延，全球興起遠距教學趨勢，終端品牌客戶積極拉貨，導致訂單增加，而供應面則因供應鏈尚未完全緩解，加上既有平板模組產能擴張仍需時間，預期 4 月供需緊張，整體平板面板價格將保持微幅增長趨勢。