離岸風電產業成為台灣的明日之星 產業人才需求大爆發

離岸風電在環保意識抬頭、政府積極推動下，成為國內產業的「明日之星」，加上產業生命週期長、發展性多元，也讓不少人趨之若鶩，且隨著許多風場陸續開始建造，從開發商到供應鏈紛紛擴大徵才，帶動相關產業積極轉型蓬勃發展，成為新世代人才發揮才能、追求職涯發展的新藍海。

台灣離岸風電蓬勃起飛 人才需求大爆發

台灣因風場條件得天獨厚、技術學習能力強、政策方向明確，獲國際離岸風電企業沃旭能源 (Ørsted)、達德能源(wpd) 等青睞來台設點，讓台灣成為引領亞太區離岸風電發展的先鋒，也吸引來自不同領域背景的優秀人才紛紛投入。

(圖片來源：沃旭能源）

此外，去年累計有 22 支風機、128MW 開始商轉、今年則增加至 2 個風場、共 738MW 將完工正式併聯發電，2021 年至 2025 年更有 8 個風場完工，併聯總容量達 3,098MW，加上第三階段大規模區塊開發最快下半年啟動競標，2026 至 2035 年將再釋出 10GW 的開發容量，台灣正式進入產業起飛以及人才需求爆發的階段。

從無到有打造台灣離岸風電為基礎 經驗完備更具競爭力

達德能源負責離岸風電維護的專案經理劉佳岫就表示，1 年半前加入達德能源以來，一路上參與專案大大小小里程碑的推動，包含取得銀行團專案融資、完善離岸風電的海事作業相關法規，到現階段進入實體建置等；其中，在法規制定部分，由於過往台灣與國際在海事交流互動及離岸風電相關作業規範缺乏完整的溝通協作平台，在摸索建立的過程也累積不少經驗。

且除了本身不斷強化專業外，劉佳岫認為，現在也看到很多供應鏈不只生產製造的技術水準提升、在專案管理、文件撰寫以及職安衛意識上，與 2018 年時相比，都有很明顯的改善，漸漸朝國際水準靠近，也展現出離岸風電帶動整體供應鏈共榮的效益。

沃旭能源環評經理戴品軒 2018 年加入沃旭，從前年的離岸風電遴選階段、到去年執行風場環評、環境監測，到現在啟動風場建造施工，一路參與，沒有缺席。

她表示，由於離岸風電在台灣是「從無到有」，有很多許可、籌設都是從頭開始打造，需要參考國外經驗，再依照台灣需求制訂相關規範。

戴品軒認為，與初期的離岸風電評估、前置作業階段相比，現階段進入執行層面，最大差異就是需要更多獨立判斷及決策能力，過程中的確遭遇不少挑戰，但也是寶貴的機會，讓自己快速學習累積經驗。

新能源產業打破傳統刻板印象 女力扮演推動風電轉動要角

左為沃旭能源環評經理戴品軒、右為達德能源專案經理劉佳岫。（攝影／張藝懷）

值得注意的是，離岸風電不只帶動產業轉型，更帶動產業文化轉型，過去傳統能源產業向來是女性較為陌生的場域，但在新興產業的離岸風電可以看到許多廠商在員工性別組成上明顯更加平衡，且管理階層有不少都是女性。

女性在離岸風電產業有何優勢？戴品軒和劉家岫一致認為，女性比較有耐心、也相對細心，離岸風電產業需要花很多時間和不同領域的人溝通，包括政府公部門、供應鏈廠商以及內部各部門，涵蓋水平、垂直溝通，必須要花時間將技術、意見內容消化，轉化成他人容易理解的資訊，過程中耐心與細心是必備要件。

此外，身段柔軟、想法彈性則是女性的另一大優勢，男性會比較在意面子的問題，但女性能放低姿態聆聽、學習，除了在技術、意見交流的情況下，能確保多方溝通順暢外，也可以跳脫大家糾結的技術性問題，用不同角度去思考解決問題的方法，讓事情發展走向更簡單明確，達到事半功倍的效果。

根據今年 1-2 月的統計資料，達德能源台灣團隊男女比例大概 6:4、沃旭男女比例則是 65%、35%，其中沃旭管理職級的女性主管比例更高達六成，不僅凸顯多元與平權的公司文化，更顯現女性在離岸風電推動上逐漸扮演要角。

不只「薪」拉力 多元管道接軌國際市場

優渥薪資也是離岸風電產業能快速外吸引人才相繼投入的一大拉力。雖然沃旭、達德對此保密到家，但根據 104 人力銀行上離岸風電供應鏈相關職缺資料顯示，第一線的海上作業運輸船員月薪 6 萬元起跳，最高上看 12 萬元，離岸風機維修保養工程師，也有 7 萬至 7 萬 5 千元的待遇，而岸上工作如離岸風電電力專案管理經理也有月薪 8 萬元的待遇不亞於科技業水準。

事實上除了薪資，許多投身離岸風電的人才更看重的是綠能產業的國際性與發展前景。業界人士分析，離岸風電產業接軌國際市場管道多元，不論是透過國外廠商的集團資源、或是本土供應鏈憑藉本身製造及在地優勢，打進國外離岸風電市場，都提供產業人才一個絕佳的世界舞台。

(圖片來源: wpd)

投入離岸風電產業的三個關鍵實力

不過，要享受優渥薪資和職涯前景，也具備相應的條件，離岸風電供應鏈主管分析，首要條件就是語言能力，因為離岸風電產業常常需要跨國訓練、或與國外同仁或廠商溝通，良好的語言能力是基本。

溝通力也十分重要，離岸風電廠商多來自歐洲，如達德來自德國、沃旭為丹麥公司，溝通方式對事不對人且較為直接，與本土企業的溝通方式落差較大，良好的溝通能力、保持開放的心態、接納不同意見是在國際工作場域必備的軟實力。

跨文化的團隊合作力也是不可或缺的能力。離岸風場開發建造到營運，專案團隊的組成可能包含了數十個不同領域、國籍的人員，每個人除了要扮演好自己的角色，更要在團隊中適時表達意見、協同合作、分享創意快速整合意見激發團隊能量。

另外，許多投入離岸風電的人才都有一項共通特質，就是認同離岸風電、乾淨新能源可以讓世界變得更好。而這份使命感也吸引了更多優秀的人才持續投入這個產業，也讓離岸風電更能長久永續發展。

