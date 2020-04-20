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中研院新冠病毒快篩試劑啟動產品測試 寶齡、泰博、台塑生醫搶進

鉅亨網記者沈筱禎 台北
中研院快篩試劑啟動首輪產品測試 寶齡、泰博、台塑生醫入列。(圖:AFP)
中研院快篩試劑啟動首輪產品測試 寶齡、泰博、台塑生醫入列。(圖:AFP)
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新冠肺炎疫情持續延燒，全球確診人數已突破 200 萬人，中研院已完成 15 分鐘抗原檢測裝置與血清抗體檢測裝置，並啟動第一輪招商共有 9 間台廠，包括寶齡富錦 (1760-TW)、泰博 (4736-TW)、普生 (4117-TE)、台塑生醫等均已備戰，預計經過二到三輪評選篩選合作廠商，最快上半年量產並進軍國際。

據悉，中研院要求，台廠需具有自行生產側流免疫快篩裝置、工廠須經製藥工廠管理 (GMP) 認證，及具衛福部食藥署 (TFDA) 查驗登記經驗，以入列名單來看，寶齡、泰博、普生、台塑生醫均已建置相關產線，可望有機會脫穎而出，符合量產規模需求。

中研院首次公布檢測試劑廠商，共七家業者入列，分別為寶齡、泰博、東耀、台塑生醫、亞洲基因、普生及瑩芳；血清抗體檢測裝置則包括寶齡、泰博、東耀、台塑生醫、普生、瑩芳、凌越及洹藝等 8 家廠商。

其中，寶齡、泰博、台塑生醫、普生四家廠商，檢測試劑與裝置都有佈局，態度最積極。

業者表示，中研院已在本月初將產品製程與參數交給廠商進行產品開發，並讓廠商進行產品初步生產與優化，經過評選後，會選出一到二家業者技轉與量產，同時，中研院也擬將 15 分鐘抗原檢測裝置，展開國際市場授權。

目前，國內檢驗方式是採用 PCR 核酸檢測，從採檢檢體、萃取病毒、分析到結果數據出爐，至少需 3 小時以上，單日最大檢測量約 3200 件；中研院研發的 15 分鐘快篩產品，如果國內要達普篩，每日檢測量上看萬件，需求將相當可觀。

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