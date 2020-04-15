元太彩色電子紙Q2亮相 海信、科大訊飛率先採用

電子紙大廠元太 (8069-TW) 預計今年第 2 季推出彩色電子紙產品，據了解，彩色電子紙技術將首先與中國海信合作推出彩色電子紙閱讀手機，另外也預計在 6 月與科大訊飛、掌閱正式推出 6 吋彩色電子書閱讀器，可望成為今年成長動能之一。

元太將去年訂為彩色電子紙元年，去年 12 月也發表印刷式彩色電子紙技術，是電子紙從黑白走向彩色化的關鍵技術，但元太表示，產品導入仍需配合客戶新品上市時程，預計最快第 2 季將有終端產品上市。

元太表示，預期最快上市的產品是與海信合作的彩色電子紙閱讀手機，最快 4 月上線，這款手機針對乾眼症患者設計，利用電子紙無背光特性，降低對乾眼症患者眼睛傷害，去年海信也推出黑白電子紙手機，今年將更近一步導入彩色電子紙技術，成為最先導入彩色電子紙的產品。

另一方面，元太指出，今年 6 月也預計有彩色電子書閱讀器產品上市，將分別與科大訊飛、掌閱合作，在今年初的 CES 展中，相關產品也已亮相。

至於電子貨架標籤，元太表示，現階段已有黑白紅、黑白黃兩種電子紙產品問世，也獲得歐美零售業者採用，未來也將朝全彩電子紙發展，預計會導入較大尺寸的零售看板，而不是尺寸較小的電子貨架標籤。

展望今年，元太看好，彩色電子紙產品可望成為今年成長動能之一，也預期若疫情在第 2 季趨緩，上半年仍可望成長，下半年則需觀察歐美疫情變化，元太第 1 季營收達 29.22 億元，季減 14.8%、年減 1.1%。