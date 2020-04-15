〈開發金法說〉力拚兩年完成併購中壽 首度鬆口不排除發特別股

開發金 (2883-TW) 今 (15) 日舉行線上法說會，併購中壽 (2823-TW) 延期的議題成焦點，代理總經理許道義首度鬆口表態「不排除發行特別股」，開發金將每半年向金管會報告，力拚期限內完成併購。

針對開發金申請延長併購中壽案，金管會 4 月初正式回函給開發金，原則同意開發金併購中壽時程，可延至開發金此屆董事會任期屆滿為止，也就是 2022 年的 6 月 13 日前，等於開發金併中壽時程期限還有 2 年。

對於中壽的併購規劃，許道義今天表示，現在總體環境變化快速，兼顧開發金、中壽股東權益情況下，取得平衡點完成併購，同時，考量開發金財務結構比例、自身財務，未來不排除以「現金、換股或發行特別股」等方式來併購，這也是開發金首度提及「發行特別股」的併購選項。

許道義表示，此次延期是受外部大環境影響，開發金會遵守公司治理與主管機關規定，按季提報給董事會，由董事會督導合併案進度，並且每半年要向金管會報告，而經理部門一旦有具體方案，將在董事會通過後向主管機關申請核准，力拚在金管會訂定期限可以完成，許道義強調「開發金一定會用適當方式、在適當時點來完成併購中壽。」