合一新藥授權丹麥藥廠 簽約里程碑金超過百億元

中天生技 (4128-TW) 旗下合一 (4743-TW) 今 (15) 日宣布，與丹麥皮膚醫學藥廠 LEO Pharma(利奧製藥)簽署異位性皮膚炎、過敏性氣喘新藥 FB825 的全球獨家授權協議，簽約金與里程碑金達 5.3 億美元(約新台幣 159 億元)，是中天集團首個國際重大授權案。

根據協議，LEO Pharma 將依約支付 4000 萬美元簽約金，合計里程金共 5.3 億美元，銷售權利金將視銷售金額給付。

另外，合一生技將負責在美國執行異位性皮膚炎 2a 期臨床試驗，收納 90 位病患，預計 2021 年上半年完成；中天上海將在中國執行過敏性氣喘 2a 期臨床試驗，計劃收 100 位病患，預計今年上半年送件、2022 年下半年完成試驗；LEO Pharma 則將於兩項臨床試驗後，承擔後續藥物開發。

集團總裁路孔明表示，FB825 在美國臨床一期試驗中顯示安全性高，且通過三項美國二期臨床試驗許可，包括異位性皮膚炎、過敏性氣喘及高免疫球蛋白 E 症候群，並已取得美國 FDA 高免疫球蛋白 E 症候群孤兒藥資格。

路孔明說，據法國藥廠賽諾菲報告指出，第一個被核准的異位性皮膚炎生物新藥，就是賽諾菲所開發上市的新藥 Dupixent，在美國主要市場中，僅有 3% 病患接受 Dupixent 治療，不過該藥去年全球銷售額達 21 萬歐元 (約新台幣 600 億元)，且賽諾菲認為，該藥的銷售值上看 100 億歐元，顯示異位性皮膚炎藥物治療需求，尚未被滿足。

路孔明表示，集團的全球創新藥研發正進入快速發展期，包括腸道微生態創新藥物、合一生技的糖足傷口癒合新藥與醫材及中天上海的肝炎核酸新藥，預期合一生技下一個重磅藥物 ON101 也將有新突破。