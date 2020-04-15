〈每日外資外匯觀點〉疫情下經濟數據若太難看 美元避險貨幣寶座恐不保

新冠肺炎疫情和全球經濟成長的憂慮下，紐約黃金期貨衝高到 1785 美元，再創八年新高；周三亞洲盤交易時間美元指數持續承受壓力，跌破 99 大關；不過，美國有望放鬆封鎖、重啟經濟的消息激勵市場風險情緒升溫。今晚投資者將關注美國零售銷售數據公布。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

全球確診病例超過 200 萬例，累計死亡人數超過 12.6 萬。IMF(國際貨幣基金) 預估 2020 年全球經濟將萎縮 3%，在各國因疫情而進行的「大封鎖」之下，全球經濟將面臨上世紀 30 年代大蕭條以來最嚴重的衰退。

不過，美國每日死亡人數下降，各州開始計劃重啟經濟，美元避險資產雖具很強的流動性，但風險情緒回溫，加上長假過後資金回流，交易員轉向風險更高的貨幣，美元本周持續溫和走軟。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 表示，金融市場已開始對經濟前景抱持更為積極的看法，最初的改善主要是政策推動的，但過去一周樂觀情緒升高，似乎與疫情放緩有關。

MUFG 匯市分析師 Lee Hardman 表示，近期全球投資者風險情緒持續改善，加上美國無限量寬鬆的積極舉措，美元開始進一步承受壓力。

此外，美國本周迎來財報季和零售銷售、初領失業金等經濟數據公布，也考驗著美元買盤人氣，若疫情對經濟衝擊過大，美元避險貨幣龍頭寶座可能不保，投資者恐自美元轉向日圓、瑞郎進行避險。

蒙特利爾銀行資本市場分析師 Simeon Siegel 指出，在經濟衰退期，企業只要透過轉變商業模式等結構性改革或其他自救方案便能走出危機，但此次疫情造成零售業的困境更甚以往，企業本身自救所做有限，尤其強制員工休無薪假，更像是「OK 繃」療法，治標不治本。