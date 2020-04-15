越南要求擬定下階段社交疏離計畫 部分地區有望放寬

越南政府網站的公告顯示，總理阮春福指示負責疫情工作的國家指導委員會，需提交 4 月 15 日後的社交疏離計畫，預計在風險較高的省市，將延長實施。

越南政府在 4 月 1 日啟動了為期 15 天的社交疏離和居家令，政府在官方網站上發布公告，表示在傳播風險很高的省市，很可能延長實施期間，但其他地方可能放寬限制。

除此之外，市場研究服務商 Infocus Mekong Research 所做的調查顯示，接近 90% 的越南人同意，政府應在 4 月 15 日之後繼續實行社會隔離政策，以避免 COVID-19(俗稱武漢肺炎) 疫情蔓延。

此一調查樣本人數為 500 人，在 4 月 14 日進行，其中只有 5% 受訪者認為應停止疏離政策，另有 6% 保持中立。

Infocus Mekong Research 主管 Ralf Matthaes 表示，調查指出，相關政策實施下，有 35% 的人表示薪資及工作時間減少，另有 45% 的人失去了生計，或者至少是暫時失去了生計，但並不妨礙他們的看法，說明越南人將健康和家庭置於經濟之上。

目前越南許多地方政府已提議，將社會隔離措施延期，胡志明市市政府建議實施到月底，部分地區甚至認為應實施至 5 月底。

總理阮春福指出，政府會在 15 日做出決定，並繼續在全國範圍內，強制在公共場所強制戴口罩的命令和其他要求。