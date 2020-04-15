受新冠肺炎 (COVID-19) 影響，本田 (7267-JP) 在日本的一條汽車組裝產線將從 17 日起暫時停工。鈴木 (7269-JP) 也於 15 日表示，他們位在日本的 2 座汽車組裝工廠將從 20 日起停工一週。還有速霸陸 (7270-JP) 也在同 (15) 日宣布，他們將延展美國工廠的停工期間。

本田位在日本三重縣的鈴鹿工廠，在兩條產線當中，有一條將自 17 日起停工至 24 日。原因在於新冠肺炎的影響，使得部分零件難以取得。

該條產線主要負責日本國內市場的小型車與 K-Car 供應，每日產能 1050 輛。本田希望員工們在停工期間多利用有薪假。

鈴木位在日本靜岡縣的磐田工場與相良工廠，也將於 20 日起停工一週。磐田工場有生產商用的「Carry」等車款，相良工廠則有生產小型車「Swift」等車款。

新冠肺炎燒不停 本田、鈴木、速霸陸停工期間拉長 (圖片：AFP)

鈴木表示停工的理由在於新冠肺炎的疫情擴大，部分零件因印度、菲律賓未解除封城禁令而無法進口。在零件調度不穩的情況下，才決定調整目前產量。

另外在 4 月 29 日至 5 月 1 日，除了部分工廠進行調整，大致維持正常作業。5 月 2-10 日因大型連休暫停作業，5 月 11 日起將恢復正常生產。

日前鈴木因印度、菲律賓零件的取得問題，日本主要的 5 座工廠在 4 月 1-3 日間停工。在 4 月 6 日之後，也有 2-4 座工廠間歇性的停工 1-2 日。該公司每年可生產 90 萬輛汽車，4 月份的稼動率估計只有 5 成。

另外速霸陸也在 15 日時表示，他們位在美國印地安那州的汽車組裝工廠，停工日期也將延長到 5 月 8 日。這是該工廠第三度展延停工日期，從最早的 3 月 23-29 日，到後來又兩度延長到 4 月 6 日與 4 月 17 日。而這回則又再次延後到 5 月 8 日，預估停工期間的汽車生產將減少 5.8 萬輛。

而停工理由也是在於零件供應鏈的問題，還有新冠肺炎所造成的新車需求減少等。