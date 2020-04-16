【鍾國忠專欄】現階段二招保投資獲利

(一) 台股指數大幅跌深反彈

台股指數在 3/19 見到本波拉回最低點 8523 點後創反彈新高點，不到一個月時間，指數反彈約有 2 成左右幅度，平均一天上漲 1% ，對照定存的報酬率，一天股市報酬率遠勝過於一年定存報酬率，當然這是市場資金寬鬆的效應之一，而最近交易量開始增溫中，如果從年初觀察以來，台股年度仍是負報酬率約 1 成左右，所以近月有人投資獲利開心，但今年以來持股則有人虧損而心悶，不過投資仍有風險，股市不會一直上漲，也不會一直下跌，喜歡哪個投資工具將依人而定，最重要是要保本與打敗物價上漲。

(二) 持盈保泰的二招

4 月初筆者曾提到「第二季外資將伺機買台股」看法，在 4/14 見到外資單日大買 151 億元，這也是今年以來外資單日最大買超金額，不管未來走勢如何，投資人接下來的重點已不是談指數如何走，而是如何當贏家，要當贏家，就要持盈保泰！

這次大反彈，毫無疑問是建立於之前波段跌幅過深所致，先前大跌有可能來自情感性、恐慌性或系統性等因素而錯殺，但未來不可能每檔股票都再持續上漲，除了全球疫情稍微穩定趨緩發展，股票市場理性的想法也會愈來愈多。3 月上市櫃營收完全出爐，Q1 財報也將隨之出現，目前離財報公布截止日 5 月中，已剩下不到一個月時間，還有好幾個星期，但投資人可以開始因應做法，短期可從下面的二招朝向持盈保泰：

1. 先減碼年報不佳個股：3 月底已公布上市櫃公司去年的年報，由於去年的年報產生是在疫情發生前，如果疫情發生前營運就表現不佳，更不用談目前的營運，建議這部分個股可開始利用指數目前走高而減碼。但也有投資人會馬上想到，有些公司去年全年雖營運不佳，但 Q1 因冠狀疫情的出現，營運出現較大成長，持有這部分的公司投資人就可先暫緩觀察財報表現，如疫情受惠概念股。

2. 減碼 Q1 營收大幅衰退：Q1 營收不佳本來早已在投資人的認知當中，如果營收佳者，日後還可以持續留意，當然如果去除冠狀疫情的因素而仍能成長，這就是未來的投資操作重點，如 5G、伺服器與電商等族群。但如果 Q1 營收大幅衰退者，建議投資人可以將這部分大多數的持股可全減碼，不用帶感情對個股有太多期待，因為這段期間有不公司已因營運受疫情影響而多花了一些成本費用，當然也可期待所投資的公司是否有業外獲利挹注，但長期觀察以來，這部分僅發生在相當少數公司上，且 Q1 有業外挹注，但 Q2 就不一定有，一家公司股價仍是看本業為主。

整體而言，股市下跌時不用恐慌，上漲時也不要忘了風險，接下來下一步就是該如何持盈保泰！