【馮冠華專欄】港股再受考驗

4 月 16 日不作推介

1）上日港股市況總結：恆指週三先高後低，指數以 24500 點開出，上升 65 點，之後最多曾上升 169 點，高見 24604 點；但及後在道指期貨及 A 股轉弱的影響下，指數又轉升為跌，午後跌勢更慢慢加劇，最多曾下跌 344 點，低見 24091 點，最終以 24145 點收盤，下跌 290 點。成交金額按日上升不足 1% 至 1121 億。港股通南向也維持淨流入，金額約港幣 16 億元。滬深股通北向也錄淨流入，金額大幅減少至約人民幣 33 億。藍籌 5 升 42 跌 3 持平。



板塊方面，線上醫療、軟件、半導體及造紙股表現較好。做空比率上升至 13.9%。牛熊證街貨最新比例為 35:65，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 36:64。重貨區方面，熊證仍在 25000-25049，牛證則上移至 23700-23749。恆指夜期報 24014 點，下跌 38 點，低水 131 點。港股 ADR 下跌 208 點，相當於恆指 23937 點。

簡評：A 股昨天未能承接週一的強勢，加上道指期貨也回軟，港股不但沒有成功補回 3 月的下跌裂口，多隻市場寵兒（如阿里（9988）、阿里健康（241））/ 板塊（如物管、新經濟）也出現先高後低的陰燭走勢，表現頗令人失望。盤中油價再瀉可能是觸發弱勢的源頭。



人民銀行昨天開展一年期 1000 億元人民幣中期借貸便利（MLF）操作，而中標利率減少 20 個基點，下調至 2.95%。事後孔明，不排除有春江鴨子，或許可以解釋週一 A 股的強勢。昨天的一跌，是否代表反彈浪結束？筆者認為暫時頗難判斷。很大程度上，港股近日的走勢是被美股及道指期貨牽着走，而美股最近亦在刮無定向風，市場神經極度敏感，每天看到川普和傳媒的罵戰，昨早更見美帝指示暫停向世界衞生組織提供撥款資助，真是瘋狂世界。昨天港股的高開低走，估計市場氣氛必受影響，又要小心了。

再看其他指標，成交金額沒有太大變化，但做空比率連升兩天則要提防。南下資金雖然維持淨流入，但金額也沒有太大說服力。明細顯示資金大量流出高貝塔股融創（1918），而流入又是以維穩要角建行（939）為主，這樣的流向實在令人擔心。北向資金同樣維持淨流入，但金額卻按日下跌逾七成，也不是好兆頭。

執筆時道指又大跌逾六百點，美國 3 月零售數據差於預期，以及一些企業業績未如理想是主因。另外，紐約期油再跌穿 20 美元，雖然港股昨天已先行調整，但夜期跌穿 24000 點，所以估計今天勢必再受考驗，也不勉強作出「今天推介」；但也可從消息面而提供一些個股及板塊給參考，例如出動了股神為其口罩推廣的比亞迪（1211），公司另外分拆半導體業務的消息也屬利好、連續兩天回購股份的小米（1810）、分銷 10 分鐘快速檢測 COVID-19 試劑盒的長江生物科技（775），與及四月銷量據報回升的汽車板塊也可關注。

2）美股上日市況總結：美股三大指數回吐，當中道指下跌 445 點或 1.86%，標指及納指則分別下跌 2.2% 及 1.44%。十年期債息回落至 0.635%，美滙指數回升至 99.57，紐約期油下跌至 19.87 美元，恐慌指數 VIX 則上升 8.16% 至 40.84，黃金下跌至 1740.2 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：安踏體育（02020）公布，首季度安踏品牌產品的零售金額按年錄得 20% 至 25% 負增長。同期，FILA 品牌產品的零售額按年錄得中單位數負增長；其他品牌產品的零售額錄高單位數負增長。

莎莎（0178）公布截至今年 3 月底止的銷售數據，第四季港澳營業額按年大跌 62% 至 6.676 億元，同店銷售跌 59.6%，每宗交易平均金額為 229 元，按年跌 34.6%，整體交易宗數跌 43.4% 至 270 萬宗。

小米（1810）披露，於昨天再回購 2386 萬股股份，價格介乎 10.42 至 10.52 元，共斥資 2.5 億元，為連續第二日回購，兩日共回購 4841 萬股，耗資 5 億元。

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/