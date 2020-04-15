不受疫情衝擊 台股三大族群3月營收年增幅逆勢成長

新冠肺炎疫情衝擊產業營收，但從企業近期公布的營收來看，3 月營收多優於預期，且超過一半的公司營收較去年成長，投信表示，第 1 季營收主要有兩亮點，晶圓代工、IC 設計與記憶體表現較佳，營收年增超過 2 成，相對不受疫情影響。

富達國際表示，疫情帶動遠端辦公與電商等宅經濟崛起，加上 5G 通訊設備需求不減，台灣今年第 1 季出口值共 786.95 億美元，較去年同期增加 3.7%，連續兩季正成長，是亞洲少數出口正成長的經濟體。

富達投信股票基金經理人白芳苹表示，第 1 季營收主要有兩大亮點，首先是半導體因生產基地多在台灣，加上 5G 基礎建設、雲端運算及高速運算趨勢加持，帶動晶圓代工、IC 設計與記憶體等族群營收持續成長。

白芳苹進一步指出，歐美市場因應疫情必須在家工作、遠距教學等需求，進而衍生對伺服器、商用筆電、網通設備訂單增加；至於消費性電子則因各國相繼封城，商業活動中斷，導致手機需求動能轉弱連帶衝擊營收動能。

施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光也說，疫情帶動在家上班需求，為增加更多異地備援，預期包括雲端資料中心、伺服器、筆電、平板需求將因此加速成長，部分產業 3 月起開始浮現急單湧入。

詹祖光分析，這次疫情也突顯出目前全球製造業產能過度集中在中國，但疫情引發的供應鏈斷鏈危機也觸發全球供應鏈重組，預估這將是美中貿易戰後，另一股支撐供應鏈重組的觸媒，中長期將帶動工業自動化的需求。

展望未來，白芳苹認為，歐美疫情可望在 4 月底趨緩，加上主要國家積極救市，股市低檔已過，台股則除有營收表現與國安基金加持，可望讓股市恐慌情緒逐漸降溫。