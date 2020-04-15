疫情推升資安需求 安碁資訊成長目標不變

宏碁 (2353-TW) 旗下安碁資訊 (6690-TW) 今 (15) 日舉辦業績發表會，展望今年，總經理吳乙南表示，資安市場受疫情影響有限，部分客戶因疫情更增購硬體，而安碁客戶主要集中政府公部門，占比達 60-70%，上半年訂單變動不大，對今年持續成長目標不變。

吳乙南表示，由於資安硬體代工多數不在中國，因此受疫情影響有限，安碁今年第 1 季營收達 1.64 億元，季減 16.5%、年增 36.2%，整體資安市場也受惠線上會議、遠距工作增加，帶動防疫性資安方案需求逐步上升，未來遠端存取與控制、特權帳號管理與遠端資安監控分析等將成為未來發展重點。

根據市調機構 IDC 預估，2018-2023 年資安市場年複合成長率達 9.6%。

另一方面，資安法規也推升資安服務需求，吳乙南指出，從 2012 年開始有個人資料保護法、2015 年資安責任等級分級規定到 2018 年資通安全管理辦法，後續資訊維運也是發展重點，下半年將加入水利署、台電等專案。

展望未來，吳乙南表示，安碁資訊將朝國際化、平台化、AI 化等方向發展，因應數位經濟來臨，也將開發 APP 數位測試商機、提供國內資安教育訓練，透過 AI 平台減少維運技術研發人力。

海外布局方面，吳乙南指出，安碁去年已與泰國合作夥伴建置相關設備，挹注相關顧問服務收入，今年將進一步開發印尼、馬來西亞等東南亞市場，拓展服務。