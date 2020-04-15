外資才買一天又轉賣 期貨同步減碼 台積電法說前夕態度觀望

台股今日大漲逾百點，不過，三大法人賣超 28.78 億元僅投信買超，連十買，外資再度轉賣，期貨淨多單也同步減碼，而台積電明日將召開法說，外資也呈現觀望，小幅調節 587 張。

今日外資賣超 36.85 億元、投信買超 26.65 億元、自營商賣超 18.59 億元；期貨方面，外資淨多單減少 3299 口，來到 3.53 萬口。

觀察今日外資買超，多集中在電子以及金融族群，其中，金融族群以新光金 1.36 萬張最多、其次為玉山金、永豐金、台企銀、華南金等個股。

電子股則以仁寶 5856 張最多，其次為世界、京元電約 3500 張左右，另外友達、廣達、台達電、京電、智邦等也獲外資買超 2000-2500 張不等。

外資賣超方面，除了 ETF 元大台灣 50 反 1 1.54 萬張、富邦 VIX 1.19 萬張外，現股賣超多集中在記憶體及 PCB 族群，記憶體賣超旺宏 1.23 萬張最多，南亞科、華邦電也遭外資賣超；PCB 則以金像電被賣 7929 張最多，華通、欣興也遭調節。

另外，台積電明日將召開法說，外資今日也由買轉賣 587 張，而完成 GDR 訂價的國巨，今日外資也大砍 9785 張；在印度設廠的蘋果代工廠鴻海及緯創，受印度延長鎖國影響，也分別遭調節 8171 張、2669 張。

至於投信，買超則集中在被動元件，國巨 2534 張、奇力新 2165 張、華新科 1442 張，另外投信針對電子股的廣達、和碩、金像電、台表科，以及傳產水泥相關的國產、台泥、亞泥等也有逾千張的買超。