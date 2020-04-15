〈董事酬勞公布〉超過150家上市公司沒賺錢仍照發董事酬勞 宏達電董事每位可領448萬元

根據證交所最新揭露的董事酬金資料，去年超過 150 家上市公司沒賺錢，但仍大手筆發放董事酬金，當中不乏知名企業，如宏達電 (2498-TW)、華航 (2610-TW)、裕隆 (2201-TW) 與友達 (2409-TW) 等，其中宏達電即使去年虧損超過一個股本，但每位董事仍可領 448.8 萬元酬勞，讓小股東們羨煞不已。

為避免獲利虧損的上市企業沒賺錢還砸銀彈養肥貓董事，證交所今 (15) 日公布上市公司去年董事酬勞，統計去年共 159 家企業獲利虧損，但仍照樣發放董事酬金。

宏達電去年稅後淨損 93.58 億元，每股淨損 11.43 元，儘管公司不賺錢但仍不影響董事酬勞，每位董事平均仍可領取 448.8 萬酬勞，是所有虧損上市公司中，平均董事酬勞最高的一家。

裕隆去年同樣大虧 244.65 億元、每股淨損高達 16.61 元，但裕隆平均每名董事仍有 258.7 億元酬勞入袋；面板大廠友達去年虧損 191.85 億元、每股淨損 2 元，不過每位董事仍有 322 萬元董事酬金入袋。

華航去年稅後淨損 12 億元，但每位董監事仍可領取百萬元以上的酬金，美名董事平均可領取 135 萬元酬勞，讓小股東與員工們羨慕不已。